Der Skiclub Emmingen hat seinen Kappenabend in der Skihütte unter der Moderation des neuen Abteilungsleiters Michael Störk begangen. Das Hegauduo Ursula Störk und Horst Lörch startete mit Musik in den Abend, der unter dem Motto „1200 Jahre Emmingen“ ablief. Werner Diener berichtete mit seinen bekannten Spitzen über das Dorf- und Weltgeschehen, bevor Andreas Zeiser-Radtke als Napoleon Bonaparte (Foto) die Hütte betrat. In dieser Rolle referierte er über die Vorzüge des französischen Lebens und legte seinen Einfluss über die Entwicklung der Emminger und Liptinger Gemarkung dar. Bevor ein weiteres Urgestein der Skiclubfasnet, Gerhard Störk, über die Pubertät sang, traten die weinspuckenden antiken Damen auf. Die Bänkelsänger Ursula Störk, Melanie & Eberhard König wurden von drei Rittern begleitet. Ein weiterer Mittelalterbeitrag kam von den Marketendern Eberhard König und Ursula Störk, die Schwarzwurst und Hering verteilten. Den Abschluss bildete das gemeinsame Absingen der von Gerhard Störk kreierten Hymne „Die Skiclub-Fasnet ist der Superstar“.