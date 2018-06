Die im Juli 2013 gegründete Nachbarschaftshilfe Emmingen-Liptingen hat bereits mehr als 100 Fördermitglieder. Der derzeitige Stand beläuft sich auf 105. Als 100. Mitglied war der Vorsitzende des VdK-Ortsverbands, Klaus Ackermann, aufgenommen worden.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Seniorenbetreuung im Alten Kindergarten Liptingen auf Hochtouren. Diese soll am Donnerstag, 8. Mai, erstmals stattfinden, sofern alle Bauarbeiten bis dahin fertig sind. Geplant ist eine Betreuung von 10 bis 16 Uhr. Interessierte können auch nur die halbe Zeit – von 10bis 13Uhr oder von 13 bis 16 Uhr – in Anspruch nehmen. In dieser Zeit besteht auch die Möglichkeit, ein Mittagessen einzunehmen. Für die Betreuung ist eine Anmeldung notwendig. Sonja Klöck und Ulrike Leiber beantworten dabei weitere Fragen.

Beim Dorffest in Liptingen soll es einen Tag der offenen Tür geben. Dabei können sich Bürger einen Eindruck von den Räumen machen. (pad)