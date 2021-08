Nach wilden Partys mit Sachbeschädigung: Gemeinde debattiert über Zukunft der Grillstelle Harzofen

Paragraf 100a der Strafprozessordnung regelt die Telekommunikationsüberwachung. Absatz 1 zufolge darf die Telekommunikation auch ohne Wissen der Betroffenen überwacht und aufgezeichnet werden, wenn: „1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine in Absatz 2 bezeichnete schwere Straftat begangen, in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht, oder durch eine Straftat vorbereitet hat, 2. die Tat auch im Einzelfall schwer wiegt und 3. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos wäre.“

Unter Absatz 2 wird dann aufgeführt, was unter schwere Straftaten im Sinne des Absatz 1 fällt. Unter anderem zählen dazu Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates, Geld- und Wertzeichenfälschung, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- und jugendpornographischer Inhalte, Mord und Totschlag sowie gemeingefährliche Straftaten wie beispielsweise Brandstiftung oder gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, die alle im Strafgesetzbuch zu finden sind.