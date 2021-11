Nach Verdacht auf Trinkwasserverunreinigung folgt nun Entwarnung

Nachdem die Gemeinde Emmingen-Liptingen am Freitagabend vor einer Trinkwasserverunreinigung im Ortsteil Emmingen und auf den Oberen Höfen auf dem Witthoh ausgesprochen hatte, kann Bürgermeister Joachim Löffler am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr Entwarnung geben. Bei der mutmaßlichen Verunreinigung waren in der Wasserprobe Enterokokken-Bakterien im Hochbehälter gefunden worden. Daraufhin wurden die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihr Wasser abzukochen. Bereits im Laufe des Wochenendes konnte festgestellt werden, dass die Haushalte, die an die Bodenseewasserversorgung angschlossen sind, nicht betroffen waren. Doch nun gibt es auch für die Haushalte, die ihr Wasser aus dem Aitrachtal beziehen, Entwarnung. Weitere Informationen folgen.