Emmingen-Liptingen plant Neuauflage des Autokinos

So lief das Autokino 2020 ab:

Bereits im vergangenen Jahr hieß es in Emmingen: Vorhang auf. Vom 26. bis zum 28. Juni starteten damals die ersten drei Vorstellungsabende des Autokinos auf dem Parkplatz der Leiber Group. Weil das Angebot gut angenommen wurde, folgten weitere Termine.

Die Gemeinde ließ für die zweite Auflage des Autokinos – diese war dann im August 2020 – sogar aus einer vorab getroffenen Auswahl abstimmen, welche Filme ins Programm aufgenommen werden. Nachdem die Idee zunächst wieder verworfen wurde, fragte die Gemeinde das Kinomobil Baden-Württemberg – das seit Jahren nach Emmingen-Liptingen kommt und Filmvorstellungen macht – ob das nicht auch in Form eines Autokinos möglich sei.

Nachdem mit dem Parkplatz der Leiber Group – die Fläche sollte möglichst eben, groß und nicht von außen einsehbar sein – ein Veranstaltungsort gefunden war, galt es auch 2020, die Funkfrequenz bei der Bundesnetzagentur zu beantragen. Denn den Ton zum Film liefert das Autoradio. Verkehrstechnische Regelungen wurden mit dem Landratsamt abgestimmt, ein Ticketverkauf über die Homepage eingerichtet. Dort konnten auch Snacktüten vorbestellt werden, die dann vor den Vorstellungen vorbereitet wurden.

Unterstützt wurden die Veranstaltungen im Jahr 2020 von einigen Emminger Vereinen, unter denen das erwirtschaftete Plus aufgeteilt wurde. In diesem Jahr sollen Vereine aus Liptingen zum Zuge kommen. Obwohl die Verwaltung in diesem Jahr auf Erfahrungswerte zurückgreifen und bekannte Prozesse aufbauen kann, muss vor dem Start einer weiteren Autokinoauflage noch einiges organisiert werden. (lise)