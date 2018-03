Mittagstisch für ältere Mitbürger hilft, Gemeinsamkeit zu genießen

Die Nachbarschaftshilfe Emmingen-Liptingen bietet ab Dienstag, 6. März, einen gemeinsamen Mittagstisch für ältere Mitbürger im Alten Kindergarten in Liptingen an. Unsere Mitarbeiterin Valerie Gerards sprach mit Sonja Klöck, einer der beiden Einsatzleiterinnen des Vereins, über das neue Angebot.

Frau Klöck, was ist das Ziel der Nachbarschaftshilfe Emmingen-Liptingen?

Wir möchten älteren Mitbürgern helfen, möglichst lange allein in ihren eigenen vier Wänden leben zu können. Bisher haben wir deshalb Fahrdienste angeboten, zum Beispiel zum Arzt, wenn die Angehörigen arbeiten müssen, ein betreutes Einkaufstaxi, sowie an jedem ersten Donnerstag im Monat einen Spielenachmittag.

Und nun kommt der gemeinsame Mittagstisch dazu ...

Ja. Wir haben immer mehr Anfragen bekommen, dass wir doch mit den älteren Bürgern zusammen essen sollten und darauf achten, dass sie überhaupt essen. Wir haben diese Idee sehr gern übernommen. Es ist ja auch viel schöner, wenn man zusammen sitzt und isst, anstatt so ganz allein.

Wann und wo findet das Essen statt?

Wir veranstalten den Mittagstisch jede Woche zwei Mal, dienstags und donnerstags. Das Mittagessen wird im Alten Kindergarten in Liptingen stattfinden. Es gibt einen Abholdienst ab 11.30 Uhr, und die Gäste werden auch wieder nach Hause gebracht. Am ersten Donnerstag im Monat findet übrigens im Anschluss an das Mittagsessen um 14 Uhr unser Spielenachmittag statt – wer möchte, kann dann direkt bleiben.

Gibt es schon viele Anmeldungen?

Bisher haben wir drei konkrete Anmeldungen, aber ich denke, dass einige ältere Bürger erst einmal hören wollen, wie es ist und sich dann nach und nach anmelden.

Und wer kocht?

Die Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen (BBT) kocht, unsere Fahrer holen das Essen in Tuttlingen ab, beliefern die Schulen und Kindergärten und bringen dann das Essen in den Alten Kindergarten. Es gibt eine Menüauswahl zwischen vier verschiedenen Gerichten, die man einen Tag vorher auswählen kann. Natürlich gibt es auch Diabetiker-Essen und laktosefreie Gerichte.

Was kostet das Mittagessen?

Es kostet sieben Euro inklusive einem Getränk. Für den Fahrdienst nehmen wir einen kleinen Unkostenbeitrag von einem Euro.

Der Verein wurde 2013 gegründet - wie sind Sie derzeit aufgestellt?

Wir haben etwa 170 Mitglieder und 40 ehrenamtliche Helfer. Wir suchen immer wieder Helfer für hauswirtschaftliche Tätigkeiten, zum Beispiel dabei, das Bad oder die Küche putzen oder den Boden zu wischen. Das sind Arbeiten, die einige ältere Menschen nicht mehr allein erledigen können. Mitglieder, die Hilfe in Anspruch nehmen, bezahlen elf Euro pro Stunde, Nicht-Mitglieder 11,50 Euro. Die Helfer bekommen neun Euro pro Stunde.