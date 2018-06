Die neu renovierte Michaeliskirche in Liptingen hat ihre Feuertaufe bestanden. Mit einer Prozession haben die Mitglieder der Kirchengemeinde St. Michael das Fronleichnamsfest gefeiert. Den Abschluss der Prozession bildete das feierliche Hochamt in der neu renovierten St.-Michael Kirche, die in zwei Jahren innen und außen restauriert wurde.

Im Frühjahr 2016 wurde mit der Dachsanierung begonnen, wobei das morsche Gesims und einige Stellen im Gemäuer zwischen Turm und Kirche ausgebessert wurden. Der Dachstuhl und die Ziegel wurden komplett erneuert. Der Dachstuhlboden über dem Kirchenschiff wurde in Stand gesetzt und die Decke über dem Altarraum von oben gesäubert. Danach erfolgte der Außenanstrich und eine neue Dachrinne wurde angebracht. Die Innensanierung des Turms stand im Winter 2016 an. Anfang 2018 begann dann die Innensanierung. Der letzte Gottesdienst wurde am 3.März gefeiert, dort stand das Gerüst bereits im Altarraum.

Nun, nach knapp 3 Monaten, wurde der gesamte Innenraum der Kirche gereinigt und Risse geschlossen. So konnte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Leonie Truckenbrod den zahlreichen Helfern und Verantwortlichen danken. Die Firma Buff aus Sigmaringen hatte mit kleinen Schwämmen und Radiergummis im Stehen, Liegen, Sitzen und in der Hocke mit großem Einsatz die Kirche gereinigt und wieder gestrichen. Auch der barocke Hochaltar, die Seitenaltäre und die Gemälde wurden in aufwendiger Kleinstarbeit gesäubert. Truckenbrod dankte der Gemeindeverwaltung und den zahlreichen Spendern, die bei der Renovation unterstützend mitgeholfen hatten. Ein Lob ging auch an das erzbischöfliche Bauamt sowie an die Verrechnungsstelle Singen. Nach der Prozession, dem feierlichen Hochamt und der Renovierungsgeschichte lud Leonie Truckenbrod zu einem Stehempfang auf den Kirchplatz ein. (rüda)