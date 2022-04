Mesnerin Ilse Schönbrunn wird verabschiedet

Am Ostersonntag wurde Mesnerin Ilse Schönbrunn aus ihrem langjährigen Dienst verabschiedet. Schönbrunn war immer zuverlässig und hatte eine große Einsatzfreude, die weit über das übliche Maß hinausging. Zur Ehre Gottes und zur Freude aller Gottesdienstbesucher kümmerte sie sich fast 20 Jahre lang um den Blumenschmuck, die Vorbereitungen in der Sakristei und in der Kirche. Im Rahmen des Ostersonntag-Gottesdienstes bedankte sich die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Leonie Truckenbrod für das langjährige Engagement von Ilse Schönbrunn. Ebenso bedankten sich Pfarrer Billharz sowie die Vorsitzende des Mesner-Verbands des Dekanats Hegau. Anschließend bedankten sich alle Ministranten und überreichten Ilse Schönbrunn jeweils eine Rose.