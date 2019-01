Mehr Geburten und weniger Sterbefälle in Emmingen-Liptingen

Mehr Geburten, dafür weniger Eheschließungen: Haben sich in Emmingen- Liptingen im Jahr 2017 noch 36 Paare das Ja-Wort gegeben, waren es im vergangenen Jahr noch 25. Anders ist das bei der Anzahl der Geburten, die in der Gemeinde verzeichnet wurden: 2018 sind 49 Kinder zur Welt gekommen, 2017 waren es 36. Ebenfalls zurückgegangen sind die Sterbefälle.

Einwohner

In den vergangenen zehn Jahren ist die Einwohnerzahl von Emmingen-Liptingen gestiegen. Das geht aus den Zahlen hervor, die Petra Zimmermann vom Einwohnermeldeamt auf Nachfrage unserer Zeitung zur Verfügung gestellt hat. Lebten 2008 noch 4540 Menschen in der Gemeinde, waren es 2018 insgesamt 4697. Das sind 157 Menschen mehr.

Dabei leben Stand 31. Dezember 2018 2985, also etwa 64 Prozent, in Emmingen und 1712, das entspricht etwa 36 Prozent, in Liptingen. An diesem Verhältnis hat sich über den Zeitraum von zehn Jahren nicht viel verändert. Das Durchschnittsalter betrug zum 31. Dezember 2018 etwa 43,5 Jahre, wie Zimmermann mitteilt.

Geburten

Im Vergleich zum Jahr 2017 verzeichnete Emmingen-Liptingen 13 Neugeborene mehr. Die Zahl der Babys stieg von 36 auf 49 an. 33 Neugeborenen in Emmingen stehen 16 in Liptingen gegenüber. Insgesamt kamen 28 Jungen, also etwa 57 Prozent, und 21 Mädchen zur Welt.

2017 hielten sich die Geschlechter die Waage. 2008, also vor zehn Jahren, wurden etwas mehr Mädchen (19) als Jungen (17) geboren. Damals war die Geburtenverteilung allerdings deutlicher: 75 Prozent, also insgesamt 27 Babys kamen aus Emmingen, und 25 Prozent, das sind neun Neugeborene, aus Liptingen.

Sterbefälle

Die Anzahl der Sterbefälle ging hingegen zurück. 2018 starben 27 Menschen aus Emmingen-Liptingen. 13 davon lebten in Emmingen, 14 in Liptingen. Im Jahr davor starben 33 Menschen aus der Gemeinde. 25 aus Emmingen und 8 aus Liptingen.

Vor zehn Jahren verzeichnete Emmingen-Liptingen insgesamt 37 Sterbefälle – also zehn mehr als in 2018.

Eheschließungen

Ebenfalls zurückgegangen ist die Zahl der Eheschließungen. 2018 gaben sich 25 Paare das Ja-Wort. Vor zehn Jahren waren es insgesamt 32 Paare, die sich entschieden haben zu heiraten. Mehr Hochzeiten gab es im Jahr 2007: In diesem Jahr haben sich insgesamt 36 Paare vor dem Altar die Treue geschworen.

Hielt sich die Verteilung zwischen Eheschließungen in Emmingen und Liptingen 2018 und 2008 etwa die Waage, heirateten 2017 deutlich mehr Emminger (23) als Liptinger (13).