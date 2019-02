Mehr als 20 Grad im Winter: Kinder müssen nicht mehr frieren

Neue Spielgeräte, bessere technische Ausstattung und warme Räume: Der Haushalt der Gemeinde Emmingen-Liptingen stellt Gelder für einige Projekte an Schulen und Kindergärten bereit. Darunter ist auch eine Maßnahme, die Gremium und Verwaltung schon eine ganze Weile beschäftigt.

Draußen ist es eisig kalt. Die Kinder spielen in den Gruppenräumen des Kindergarten St. Silvester in Emmingen. Dort ist es angenehm warm. Doch das war nicht immer so. Denn die Räume der Igel- und der Bärengruppe sind über mehrere Winter hinweg nicht richtig warm geworden (wir berichteten).

Wie Bürgermeister Joachim Löffler erläuterte, wurden zwischenzeitlich unter anderem die Dichtungen an den Fenstern ausgetauscht, in den beiden betroffenen Räumen Infrarotstrahler installiert und die Wochenend- und Nachtabsenkung der Heizung abgestellt. Bei regelmäßigen Messungen betrage die Temperatur in den betroffenen Räumen mittlerweile zwischen 20,7 und 21,2 Grad. „Das ist dann ein Bereich, der durchaus erträglich ist“, sagte Löffler. Das Problem, wenn solche Projekte im Sommer umgesetzt werden, sei nur, dass man abwarten müsse, ob die Maßnahme Wirkung zeige, so Löffler.

Bisher hat die Gemeinde fast 30 000 Euro in die Hand genommen, um das Kälteproblem in den Griff zu bekommen. Löffler kündigte an, dass die Heizung im Kindergarten St. Silvester das Gremium weiter beschäftigen wird. „Wir nähern uns von unten an die Thematik an.“ In der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses werden sich die Gemeinderäte die bisher umgesetzten Maßnahmen dann genauer anschauen.

Im „Igel“-Gruppenraum verlegt Felix Biehler von der Emminger Firma „EKE Elektrotechnik“ Kabel für den Infrarotstrahler. Dieser hing zuerst auf der Fensterseite, hat dort aber nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Nun wird er zentral aufgehängt. Die Kabel verlaufen entlang der Decke, „dass nix passiert“, sagt er.

Im Februar werden die Heizschlangen im Boden gemessen, um zu schauen, ob diese alle funktionieren, erläuterte Löffler auf Nachfrage unserer Zeitung. Wenn das gesichert sei, gebe es zwei weitere Schlüsselpunkte. Zum einen stelle sich die Frage, ob die Fenster ausgetauscht werden sollen. Die deutlich teurere Variante wäre die Erneuerung des Dachs, weil dort eine Kältebrücke entstehe. Kostenpunkt: 150 000 bis 170 000 Euro, so Löffler. „Das ist dann auch nicht ganz im Sinne des Erfinders.“

In nächster Zeit soll im Turnraum außerdem eine defekte Scheibe ausgetauscht werden. Möglicherweise wirke sich das bereits auf das Klima im Kindergarten aus, so der Bürgermeister.

Investieren wird die Gemeinde im Jahr 2019 auch in die Ausstattung der Grundschule in Liptingen. 26 000 Euro sind im Vermögenshaushalt dafür vorgesehen. Für 4900 Euro soll eines der Klassenzimmer möbliert werden, erläuterte Kämmerer Tobias Thum in der Sitzung. 3000 Euro werden für die Beschaffung von Beamer, Visualizer, PC und Monitor eingestellt.

Außerdem soll die Grundschule einen Notebookschulungswagen bekommen, stellte Thum vor. Dieser soll 17 700 Euro kosten.

Für den Liptinger Kindergarten sollen ein neues Sonnensegel sowie zwei Bänke und ein Tisch als Vespermöglichkeit am Steinkreis im Freien beschafft werden. Dafür sind im Vermögenshaushalt 2000 Euro eingestellt.

Unter dem Punkt „Gesundheit, Sport, Erholung“ sind Ausgaben von 5000 Euro für den Spielplatz in Emmingen geplant. Diese sind für den Kauf eines Spielgeräts gedacht. In einer früheren Sitzung war angeregt worden, ein Klettergerüst für den Spielplatz an der Weiherstraße anzuschaffen.