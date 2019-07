Maschinenring verabschiedet Geschäftsführer Ulrich Diener

Der Maschinenring Tuttlingen Stockach hat nach 45 jahren seinen Geschäftsführer Ulrich Diener verabschiedet. Die Vorstände dankten ihm mit einem Empfang für sein en Erfolg, sein Vertrauen und sein Engagement in der Witthohhalle in Emmingen.

Innovativ, zielstrebig und menschlich waren die drei Worte mit denen Diener als Geschäftsführer des Maschinenring Tuttlingen-Stockach über 45 Jahre geprägt hat. Lobesworte, die Diener von mehreren Seiten entgegennehmen konnte. Zuerst der Hausherr der Witthohhalle, Bürgermeister Joachim Löffler, der zweite Vorsitzende Edwin Denz und die Verbands- und Landwirtschaftsvertreter aus Tuttlingen. In der Laudatio über den ausscheidenden Geschäftsführer hatte Normen Kipp aus Talheim den Werdegang des Maschinenrings Tuttlingen Stockach aufgezeichnet, der mit einem „Schuhkarton“ auf seinem Aichhalder Hof auf der Gemarkung Tuttlingen,begann und heute ein Betrieb mit 24 Bediensteten ist. Er gab noch bekannt, dass Diener vom Landesverband an deren Versammlung am 2. Oktober die Silberne Ehrennadel erhält. Diener dankte auch der Gemeinde Emmingen-Liptingen für das Entgegenkommen bei dem Grundstück für die jetzige Geschäftsstell im Emminger Gewerbegebiet Hundsrücken. Nachdem die Geschäftsentwicklung immer weiter voranschritt, entschied sich der Vorstand unter der Federführung des Geschäftsführers Diener zum Bau der Geschäftsstelle unter dem Motto: „Alles unter einem Dach“. Der Baubeginn war im Dezember 2009; Die Werkstatt konnte im Juni 2010 bezogen werden und das Büro im Dezember 2010. Ein kleines Zentrum für die Anliegen der Landwirte. Aber nicht nur: 2012 wurde die Tankstelle durch Landrat Stefan Bär eröffnet. Auch die Anfänge für die Fusion mit dem Maschinenring Stockach-Engen zu dem jetzigen neuen Maschinenring Tuttlingen-Stockach war unter der Führung von Diener und dem aus Eigeltingen stammendenden Theo Martin ein gelungener Schachzug.