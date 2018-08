Maria Renner aus Liptingen ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Trägerin der Bürgermedaille war lange als freie Mitarbeiterin für den Gränzboten tätig und engagierte sich stark in der Gemeinde.

Renner, die am 15. Januar 1927 in Freiburg geboren wurde und 1958 in Kirchen-Hausen heiratete, zog 1958 mit ihren sechs Kindern (fünf Söhne und eine Tochter) nach Emmingen. Neben ihren zahlreichen Aktivitäten im Pfarrgemeinderat in Emmingen, dem sie 13 Jahre lang angehörte, war sie auch 16 Jahre als Schriftführerin und zehn Jahre Vorsitzende im Kirchenchor. Sie setzte sich für die Anliegen kranker und pflegebedürftige Menschen ein.

Für Maria Renner war im Kreisseniorenrat des Landkreises zudem Schriftführerin. Als Berichterstatterin für die Heimatzeitung war sie ein Sprachrohr der Gemeinde.

Für ihre Leistungen wurde sie im Jahr 1992 mit der Bürgermedaille der Gemeinde geehrt.

Als Gründungsmitglied der Emminger Buchenbergerzunft hatte sie ein hohes Ansehen in der Zunft und war auch immer aktiv dabei. Auch in anderen Emminger Vereinen war Maria Renner sehr aktiv, sei es als passives- oder Fördermitglied.

Als Renner 1990 zu ihrem Sohn Ansgar nach Liptingen zog, übernahm sie 1993 den Vorsitz des dortigen Altenwerks. Sie nahm sich der Problematik an und sorgte für zahlreiche Veranstaltungen, die auch von den Senioren gerne angenommen wurden. Ein Meilenstein war das Jubiläumsfest zum 25-jährige Bestehen.

Schon in Emmingen war Renner beim VdK, auch in Liptingen brachte sie sich ein. Dies führte dazu, dass sie 1993 zur stellvertretenden Vorsitzenden des VdK-Ortsverbands gewählt wurde. Vom VdK erhielt sie mehrere Auszeichnungen für ihre Mitwirkung in der Vorstandschaft. Auch in den anderen Vereinen und Institutionen war sie gerne gesehen.