Manfred Neidhart erhält das Ehrendiplom der Feuerwehr

Die Feuerwehr mit den Abteilungen Emmingen und Liptingen hat in ihrer Hauptversammlung in der Schlossbühlhalle in Liptingen eine erfolgreiche Bilanz für 2019 vorgelegt. Außerdem sind mehrere Wehrmänner befördert und geehrt worden. Mandred Neidhart hat für seine 60-jährige Zugehörigkeit das Ehrendiplom erhalten.

„Die Einrichtung Freiwillige Feuerwehr Emmingen-Liptingen funktioniert“, war dabei das Lob von Kreisbrandmeister Andreas Narr. Einer der Gründe sei, dass eine „sehr intensive Ausbildung“ betrieben werde. Als „wichtiges Element“ wertete er die abteilungsübergreifende Erringung des Leistungsabzeichens in Silber und war zufrieden, dass die Wehr „beim Goldenen wieder dabei ist“.

Der Einsatz der Feuerwehr verdiene „höchste Anerkennung“, war das Credo von Bürgermeister Joachim Löffler. Deren Mitglieder setzten im Ehrenamt oft ihre eigne körperliche Unversehrtheit aufs Spiel. Grund zur Zufriedenheit sei die stattliche Anzahl Jugendlicher, die an den Dienst herangeführt würde. In das Gerätehaus Emmingen seien inzwischen 325 000 Euro (Kostenvoranschlag 289 000 Euro) investiert worden und in Liptingen stehe die Ausgabe von 15 000 Euro an: Der TÜV habe die Tore des Gerätehauses „abgesprochen“. Investitionen würden – auch im Gemeinderat – oft hinterfragt. Aber was sicherheitstechnisch notwenig sei, werde die Gemeinde umsetzen. Denn: „Wir brauchen eine schlagkräftige Feuerwehr“, so Löffler.

An deren Wünsche für 2020 erinnerte Gesamtkommandant Markus Neidhardt: Für System-Trenner – damit aus angeschlossenen Schläuchen kein Rückfluss ins Trinkwasser erfolgen kann – sind 10 000 Euro notwendig. Die Jugendfeuerwehr braucht für 4000 Euro Helme und für 17 000 Euro müssen neue Atemschutzgeräte angeschafft werden. Dazu kommen 10 000 Euro für Hohlstahlrohre.

Positiv sieht Neidhardt die „interkommunale Zusammenarbeit“. Mit Neuhausen gibt es bereits gemeinsame Proben und vor allem bei Verkehrsunfällen koordinierte Einsätze. Die Feuerwehr Engen soll bis in den Bereich Talmühle und in Biesendorf unterstützt werden. Überlandhilfe auf freiwilliger Basis über die Kreisgrenze hinweg ist mit Eigeltingen abgesprochen, um in Heudorf und Honstetten die Hilfsfristen zu verkürzen.

Über fünf Brandeinsätze und 15 technische Hilfeleistungen informierte der Gesamtkommandant mit Fotos. Dabei stellte er fest, dass das Übungsprogramm sehr realitätsnah ausgelegt ist: „So wie wir alles trainieren, ist vorbildlich“. Mit insgesamt 71 Aktiven, davon 42 in der Abteilung Liptingen und 29 in Emmingen hat er die notwendige Mannschaftsstärke. Und: Der „Stolz“ der Wehr seien insgesamt 28 „Mann“ in der Jugendfeuerwehr.

Bisher waren die Abteilungskommandanten automatisch die Stellvertreter des Gesamtkommandanten. Nach einer notwenig gewordenen Satzungsänderung wurde die Vertretung zwar personell identisch, aber eben „hochoffiziell“ per einstimmiger Wahl festgelegt. Erster Stellvertreter wurde Patrick Fix (Emmingen) und zweiter Stellvertreter Sven Barthelmes (Liptingen). Verabschiedet wurde der stellvertretende Kommandant der Abteilung Liptingen, Sebastian Kupferschmid. Als Nachfolger wurde Matthias Trommer gewählt.

Beförderungen und Ehrungen

Insgesamt elf Wehrmänner sind befördert worden. Oberlöschmeister: Ralf Schmid. Löschmeister: Matthias Trommer. Hauptfeuerwehrmann: Steve Eidner. Oberfeuerwehrmann: Leander Schwarz, Daniel Schmid, Florian König, Conrad Baur, Aaron Barthelmes. Feuerwehrmann: Julian Siegel, Marcel Schmid, Dominik Baur.

Kreisbrandmeister Andreas Narr hat die Ehrungen im Auftrag des Kreisfeuerwehrverbandes Tuttlingen und des Landes Baden-Württemberg vorgenommen. Die Ehrennadel des Kreisverbandes in Bronze erhielten für zehn Jahre Dienst Benedikt Knopf, Kevin Truckenbrod, Patrick Fix und Benjamin Staudinger. Die Version in Silber für 20 Jahre ging an Steve Eidner.

Für 60 Jahre Zugehörigkeit erhielt Manfred Neidhart das Ehrendiplom von Landkreis und Kreisfeuerwehrverband.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber des Landes für 25 Jahre wurde Christopher Klöck, Markus Ley und Matthias Störk überreicht.