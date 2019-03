Nun steht dem Ausbau des Mühlewieswegs nichts mehr im Weg: Der Gemeinderat hat die Vergabe der Arbeiten in der Gemeinderatssitzung am Montag beschlossen. Auch wenn es für diese Maßnahme keine finanziellen Zuschüsse gibt: Für einige Räte war dieser Beschluss ein Zeichen für glaubwürdige Arbeit im Gremium.

„Seit 40 Jahren schieben wir das jetzt vor uns her. Wir müssen das jetzt durchziehen, sonst werden wir unglaubwürdig“, sagte Richard Gnirß (Unabhängige Wählergemeinschaft). In die gleiche Richtung gingen die Äußerungen von Werner Diener und Andreas Zeiser-Radtke (beide Die Liste): „Wir können Verlässlichkeit zeigen, wenn wir das jetzt machen“, sagte Diener. „Wir haben beschlossen, dass wir das machen und uns dem Thema endlich annehmen“, so Zeiser-Radtke.

Zur Vorgeschichte: Bereits im vergangenen Jahr war der Ausbau des Mühlewieswegs geplant. Da die Finanzierung nicht abgesichert war – für angedachte Zuschüsse gab es eine Absage – beschloss der Gemeinderat im Mai 2018, die Ausschreibung aufzuheben. Das Ziel: „Noch eine Antragsrunde zu machen, um hoffentlich mit einem eingehenden Zuschuss zu bauen“, fasste Bürgermeister Joachim Löffler den Stand der Dinge zusammen.

Chance, in zweiter Vergaberunde zum Zug zu kommen, ist gering

Doch auch in diesem Jahr wird das Projekt der Gemeinde Emmingen-Liptingen nicht berücksichtigt. „Es gibt keinen Zuschuss“, berichtete er dem Gremium von dem negativen Bescheid des Wasserwirtschaftsamts. Die Gemeinde stellte einen Zuschussantrag über 140 000 Euro. Es bestehe die Möglichkeit, im Herbst sogenannte Rücklaufmittel zu bekommen, für bezuschusste Projekte, die nicht umgesetzt wurden. Doch: „Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass wir in der zweiten Runde zum Zuge kommen“, schätzte Löffler die Chance ein, doch noch an Fördermittel zu kommen. Und: Der Ausbau würde dann auf 2020 verschoben – was im Gremium auf Ablehnung stieß.

Die Maßnahme liege etwa in dem Budget, das in den Ausgaben kalkuliert war, erläuterte der Bürgermeister. So sind im diesjährigen Haushaltsplan 185 000 Euro für die Arbeiten eingestellt. Die Kassenreste aus dem Vorjahr belaufen sich auf rund 404 000 Euro. Aber, fügte Löffler hinzu: Insgesamt werden die beantragten 140 000 Euro bei der Finanzierung des Gesamthaushalts fehlen.

„Die Finanzierung muss innerhalb des Haushalts gesichert sein“, erläuterte Löffler. Er verwies darauf, dass bei der Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Bäckerhägle rund 100 000 Euro eingespart werden (wir berichteten). Eine Querfinanzierung sei also möglich. Allerdings wies er auch darauf hin: „Die Gewerbesteuer wird es in diesem Jahr nicht richten.“ Denn die Einnahmen fallen entsprechend geringer aus. Zu den Kosten merkte er außerdem an: „Es gibt auch immer wieder Positiveffekte.“ Als Beispiel nannte er unter anderem den Zuschuss in Höhe von 100 000 Euro für die Zeilenkapelle, der in dieser Höhe nicht selbstverständlich sei. Das Gremium werde ein Plus oder Minus in gewissen Maßen immer zu tolerieren haben, so der Bürgermeister.

„Die Finanzierungsprobleme sind unerfreulich, aber es muss sein“, äußerte sich Gemeinderätin Martina Auchter (Frauen Initiativ). Harald Heller (Unabhängige Wählergemeinschaft) wollte wissen, ob dann die Schulstraße bis zur Brücke wieder aufgemacht und für eine gewisse Zeit gesperrt werden müsse. Diese Frage beantwortete Löffler mit einem klaren ja. „Das wird wieder eine Fast-Weihnachtsbaustelle geben“, prognostizierte Löffler.

In den kommenden Tagen werde es eine Info-Runde für Anwohner geben, kündigte er an. Auch Einschränkungen werde diese Maßnahme mit sich bringen. „Wir versuchen, die Eingriffe möglichst gering zu halten“, so Löffler. Dass der ein oder andere gelegentlich den Kropf bei der Verwaltung leeren werde, sei Löffler bewusst. Er sagte aber auch: „Das muss sein, sonst bekommen wir das nie geregelt.“