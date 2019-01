Das Winterwetter hat auch den Gemeinderat in Emmingen-Liptingen beschäftigt. In der Ausschussitzung am Montag lobte Gemeinderat Andreas Zeiser-Radtke (Die Liste) den Winterdienst der Gemeinde: „Hut ab, wie der Bauhof mit der Situation umgeht.“ Beschwerden gibt es laut Bürgermeister Joachim Löffler trotzdem jedes Jahr. Auch die Disziplin der Einwohner der Gemeinde wurde angesprochen.

Lärm, zu spät geräumt, zu viel Streugut bei Glätte: Das sind drei der Punkte, die von einzelnen Bürgern bemängelt würden. Aspekte wie diese würden in jedem Jahr moniert. Löffler zeigte sich zuversichtlich: „Aber wenn es weiterhin so gut beherrscht wird, können wir zufrieden sein.“

Gemeinderat Otto Schoch (Unabhängige Bürgerliste) merkte an: „Im Privaten sind beim Räumen doch gewisse Missstände zu erkennen.“ Insbesondere bei den verkauften Baulücken seien oft die Gehwege nicht geräumt, so Schoch. Auch bei einem unbebauten Bauplatz gehöre das Schneeräumen dazu, mahnte er.

Ebenfalls angesprochen wurde im Gremium die Breite der Gehwegräumung. Denn teils seien die geräumten Wege so schmal, dass Familien mit Kinderwagen oder Menschen mit Rollatoren auf die Straße ausweichen müssten, schilderte Löffler. „Wer soll da durchkommen?“

Bisher habe die Gemeinde noch keine Bußgelder ausgesprochen. Sollte die Situation nicht besser werden, erwägte Löffler, dieses Thema in einer der folgenden Gemeinderatssitzungen nochmals zu besprechen.

Das gilt es beim Schneeräumen zu beachten:

In der „Streupflicht-Satzung“ der Gemeinde Emmingen-Liptingen sind die Pflichten der Straßenanlieger – also die Hausbesitzer oder Mieter – aufgeführt. Diese Satzung hat seit dem 1. Januar 1990 bestand.

Was muss geräumt werden?

Ist kein Gehweg vorhanden, gilt es, entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn zu räumen. Diese – „dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmete“ – Fläche muss mindestens einen Meter breit sein. Ziel ist es laut Paragraph fünf der Satzung, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Außerdem muss bei angrenzenden Grundstücken eine durchgehende Benutzbarkeit gewährleistet sein.

In welchem Zeitraum muss geräumt werden?

Werktags müssen die Gehwege von 7 bis 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr geräumt und gestreut sein.

Wohin mit dem Schnee?

Schnee und Eis müssen soweit wie möglich auf dem eigenen Grundstück beziehungsweise am Fahrbahnrand angehäuft werden. Er darf nicht auf Nachbargrundstücke geschippt werden. Die Gemeinde teilt außerdem mit: „Wenn Schnee vom Gehweg auf die Straße geschippt wird, hat der Schneepflug keine andere Chance, als den Schnee von der Straße wieder zurück auf den Gehweg und in Einfahrten zu räumen.“

Was tun bei Glätte?

Gehwege sollen auch bei auftretender Glätte gefahrlos benutzt werden können. Deshalb besteht eine Streupflicht. Laut Satzung ist „abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche“ zu verwenden – ausreichend aber sparsam.

Umgang mit Tauwetter

Tritt Tauwetter ein, sind Straßenrinnen und Straßeneinläufe so freizumachen, „dass das Schmelzwasser abziehen kann“.

Was, wenn nicht geräumt ist?

Anlieger, die den Gehweg gar nicht oder nicht ordentlich räumen, müssen sich bewusst machen, dass dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt, so die Gemeinde. Diese kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Die Eigentümer sind auch haftbar, wenn jemand auf dem nicht oder schlecht geräumten Gehweg stürzt und sich verletzt. (lise)