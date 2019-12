Liptinger präsentieren ein Konzert mit Kraft und Energie

Für sein diesjähriges Jahreskonzert hatte der Musikverein Liptingen das Motto „Kraft und Energie“ gewählt. Neben den Auftritten der Liptinger Musiker wurden einige von ihnen auch für ihr langjähriges Mitwirken ausgezeichnet.

Das fulminante Konzert wurde mit dem Vororchester unter der Leitung von Torben Bambusch mit seinen jungen Musikern eröffnet. Dargeboten wurden „Irish Dream“ und „Let it go“, dirigiert von Laura Melillo. Die fällige Zugabe mit dem Titel „Jain to the World“ wurde mit einem Glockenspiel gekonnt untermalt.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Markus Kupferschmid machte mit flotten Melodien wie „Power Surge“ und „Apollo 11 – Mission to the Moon“ passend zum Thema Kraft und Energie weiter. Mit „Power Play“ beendeten die Musiker der Jugendkapelle ihren Part.

Anschließend an die Ehrungen dirigierte Markus Kupferschmid den Ehrungsmarsch „Sympatria“. Dann eröffnete das Stammorchester unter der Leitung von Thomas Bauer den dritten Teil des Konzerts. Mit „Fire & Ice“, arrangiert von Otto M. Schwarz ging es mit Pepp weiter. Die Musikerinnen vom Flötenregister präsentierten das Medley von James Bond Filmen „James Bond 007 Selection“. Das Trompetenregister spielte das Eröffnungslied der Olympischen Spiele in den USA „Olympic Fanfare and Theme“.

Mit „The Sound of Silence“ hatte das Konzert noch kein Ende, denn mit dem „Gruß an Südtirol“, komponiert von Karl-Heinz Kissmehl aus Worblingen, der auch beim Konzert anwesend war, zeigten die Musiker nochmals ihr ganzes Können. Auch das Stammorchester kam nicht ohne eine zweite Zugabe von der Bühne und schloss das gelungene Konzert des Musikvereins ab.

Die Geehrten:

Der Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, Johannes Steppacher, konnte folgende Musiker des Musikvereins Liptingen auszeichnen und für langjährige aktive Arbeit für den Verein auszeichnen.

David Kupferschmid und Nele Klöck erhielten das Jugendmusikerjugendleistungsabzeichen (JMLA) in Bronze. Das JMLA in Silber erhielt Laura Melillo, die bereits den Lehrgang als Musik-Mentorin in Staufen abgelegt hatte.

Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre des Verbandes Blasmusikverband Hegau-Bodensee (BHB) und des Bund Deutscher Blasmusik (BDB) erhielten Beate Birkmaier und Harald Müller.

Für 30 Jahre erhielt Birgit Truckenbrod die Ehrennadel in Gold des BHB.

Für 40 Jahre wurden Thomas Bauer und Rainer Rehm mit der Ehrennadel in Gold des BHB und des BDB mit gleichzeitiger Ernennung zum Ehrenmitglied des BHB ausgezeichnet.

Thomas Bauer erhielt zusätzlich für seine 25-jährige Arbeit als Dirigent sowie seine langjährige Tätigkeit im Vorstand die silberne Verdienstnadel BDB (Lyra blau) angeheftet.