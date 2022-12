Liptinger Musiker werden geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Liptingen wurden folgende Personen geehrt:

Jule Heineking (Klarinette), Pia Kupferschmid (Tenorhorn), Gian Luca Milello (Posaune), Carolyn Wernz (Klarinette), Klara Endres Klarinette), Mariella König (Klarinette), Valentina Endres (Tenorhorn) und Nils Klöck (Waldhorn) mit dem Jugendmusiker Leistungsabzeichen in Bronze mit Urkunde. Jule Klöck (Tenorhorn), David Kupferschmid (Posaune), Pia Kupferschmid (Tenorhorn) und Luisa Bertsche (Schlagzeug) mit dem Jugendmusiker Leistungsabzeichen in Silber mit Urkunde, Laura Melillo (Klarinette) erhielt mit dem Jugendmusiker Leistungsabzeichen in Gold mit Urkunde, die höchste Auszeichnung im Rahmen der Jungmusikerabzeichen.

Die Ehrennadel in Silber mit Urkunde des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee für 20 Jahre erhielten: Manuela Bonacker und Kristina Müllerleile. Die gleich Ehrennadel für 25 Jahre erhielten: Caroline Kirschbaum, Steffen Kerle, Daniela Hallama, Julia Truckenbrod und Anja Kehmeier. Die Ehrennadel in Gold mit Urkunde des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee für 30 Jahre erhielten: Markus Bertsche, Dirk Burbach und Jörg Sölle. Die Ehrennadel in Gold mit Urkunde des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee und des Bundes Deutscher Blasmusik für 50 Jahre erhielten: Wolfgang Mader, Edwin Truckenbrod, Berthold Kupferschmid, Alfred Kupferschmid, Udo Keller und Günter Bambusch.

Die Verdienstnadel des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee erhielten für ihre mehrjährigen Tätigkeiten in der Vorstandschaft: Kristina Müllerleile, Kassiererin (Bronze für 10 Jahre), Christopher Klöck 1. Vorsitzender (Silber für 15 Jahre) und Markus Kupferschmid Vize und Jugenddirigent (Gold für 20 Jahre).