Die Jahrgänger 1950/1951 aus Liptingen haben ihr 60er-Treffen gefeiert. Nach einem gemeinsamen Kirchgang und anschließendem Mittagessen in der Sonne haben sie einen Ortsrundgang unternommen und sich anschließend zum Kaffee trinken und gemütlichen Beisammensein mit „Open End“ im Gasthaus Löwen getroffen. An den Tagen davor haben die Jahrgänger bei herrlichem Sonnenschein eine zweitägige Reise in die Schweiz unternommen. Von Chur aus ging es mit dem Glacier-Express durchs Wallis und das Rhonetal am Genfer See entlang bis Brieg. Im Wallis hatte es eine Weinprobe gegeben und in Roche besuchte man das schweizerische Orgelmuseum. Die geplante Reise nach Zermatt wurde dann wegen umdisponiert, weil sich das Wetter verschlechterte. So ging es über Zermatt über Bern und Zürich wieder heim. Foto: pad (pad)