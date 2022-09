Liptinger Dorfolympiade 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der sieben Disziplinen Völkerball, Wettnagel-Staffellauf, Gras-Ski-Athlon, Corn-Hole, Splash, Traktorziehen und Quiz lieferten sich am Samstag, 17. September, wieder über 200 Einwohnerinnen und Einwohner Liptingens, aufgeteilt in sechs Straßenteams, einen Kampf um Dorfolympiaden-Wanderpokal. Parallel hierzu hatte der Sportverein Liptingen auch für die Kinder und Jugendlichen eine Jugend-Olympiade vorbereitet. So konnten auch sie sich bei Völkerball, Corn-Hole und Elefantenrennen die Zeit bestens vertreiben.

Um zehn Uhr morgens erfolgte der Startschuss auf dem Sportgelände des Sportvereins Liptingen. Vorstand Nils Bambusch begrüßte die enthusiastischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wochenlanges Training und gemeinsame Treffen waren der Veranstaltung auf Eigeninitiative der Teams vorausgegangen. Das Wetter meinte es, eingedenk der vorhergehenden Prognosen, gut mit dem Sportverein und seinen zahlreichen Gästen. Das kompetente Schiedsrichterteam der Tischtennisabteilung bekam indes schnell zu spüren, dass die Teams mit einigen Erwartungen und Leidenschaft an der Olympiade teilnahmen.

Die Dorfolympiade startete mit der Disziplin Völkerball, die noch das Team West für sich entscheiden konnte. Es war jedoch Madeleine Specker, Kapitänin des Teams Ost, die den Dorfolympiaden-Wanderpokal letztlich in Empfang nehmen durfte. Mit vier gewonnenen Disziplinen konnte sich das Team Ost, dicht gefolgt von den Höflern, die sowohl beim Wettnagel-Staffellauf wie beim Spiel Splash die Nase vorn behielten, als Dorfolympiaden-Sieger feiern lassen.

Nach der Siegerehrung spielte die Blaskapelle Schutzblech zum gemütlichen Feierabendhock auf. Die acht Musiker aus Liptingen sorgten wieder einmal für beste Unterhaltung und eine heitere Stimmung. Auch danach ließen es sich die Liptingerinnen und Liptinger nicht nehmen weiter gemütlich beisammen zu sitzen und ihren Ort zu feiern.

Abermals bescherte die Dorfolympiade den Besucherinnen und Besuchern einen abwechslungsreichen Tag. Vor allem aber war es ein Tag der Begegnung zwischen Alt und Jung sowie Neu- und Altbürgern. Verbunden mit dem Versprechen, in zwei Jahren wieder eine Olympiade auszurichten, geht auch die diesjährige Dorfolympiade als ein absoluter Mehrwert für die ohnehin schon engagierte und enge Dorfgemeinschaft Liptingens in die Jahresbücher des Sportvereins ein.