Lichtbildervortrag Doktoren Riedel über Skandinavien

Die Seniorinnen und Senioren aus Liptingen und Heudorf erlebten einen informativen Nachmittag im Gasthaus Schuhfranz. Der Lichtbildervortrag vom Ehepaar Riedel begeisterte über 50 Anwesende. Das Motto hieß „Ostseeumrundung 1. Teil“, wobei dies noch untertrieben war, denn die Riedels fuhren mit ihrem Expeditionsmobil durch ganz Dänemark und dann an der Küste von Norwegen bis hinauf zum Nordkap.

Ulrich Riedel gab zuerst einen Überblick über die Route, das allgemeine Leben in den Nordländern, die Geschichte, die Geologie und die Kultur. Die Reise ging zuerst durch ganz Dänemark, wobei das zerklüftete Land nur über viele Brücken – teilweise atemberaubende Bauwerke – bereist werden kann. Eine Besonderheit in Dänemark sind die alten, steinernen Wehrkirchen, die fensterlos und nur mit Schießscharten gebaut wurden. In Norwegen sind die Stabkirchen komplett aus Holz. Bei der Konstruktion wurden weder Nägel noch sonstige Eisenteile verwendet. Die Holzteile wurden mit einer besonderen Technik ineinander gefügt und verzapft. Die Stabkirchen sind so einzigartig, dass sie Weltkulturerbe wurden.

Beeindruckend waren die Aufnahmen, die in den Fjorden entstanden sind. Die Berge erheben sich über 2000 Meter. Während unten Schafe weiden und Gemüse angebaut wird, kann man oben im Sommer skifahren. Gezeigt wurden herrliche Bilder von tosenden Wasserfällen, welche die steilen Bergwände hinunter stürzen und Aufnahmen von den größten inländischen Gletschern Europas, die teilweise frei zugänglich sind.

Weiter ging es nach Norden, wobei die Riedels sogar von Rentierherden begleitet wurden. Nördlich des Polarkreises bis zum Nordkap durften unsere Globetrotter das Phänomen der Mitsommernacht genießen: Sie waren in einer Region, wo die Sonne im Sommer nicht untergeht.

Die Anwesenden waren begeistert und freuen sich schon auf den zweiten Teil der Reise. Der Vorsitzende Kurt Breinlinger bedankte sich bei dem Ärzteehepaar, welche die Vorträge exklusiv für den Seniorentreff – und das ehrenamtlich – erarbeiten und präsentieren. Er wies noch auf den nächsten Termin am 5. Juli hin: ein Ausflug in das Gewandhaus Inneringen, wo ein Streifzug durch die Mode der vergangenen 500 Jahre präsentiert wird. Es gibt hier schon viele Anmeldung und es sind nur noch wenige Plätze frei.