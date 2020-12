Leuchtende Fenster versüßen die Liptinger Vorweihnachtszeit

Mit festlichen Adventsfenstern wollen sich die Liptinger für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Sandra Endres und Sonja Launer konnten 24 Familien und Institutionen von ihrer Idee überzeugen: Ähnlich wie bei einem Adventskalender wird jeden Abend ein weiteres, weihnachtlich geschmücktes und beleuchtetes Fenster im Ort geöffnet und kann bestaunt werden.

Die Adventsfenster-Aktion gibt es in Liptingen zum ersten Mal. Doch warum ausgerechnet in einem Jahr, in dem so vieles verboten ist und ein solches Projekt nur unter Auflagen und Einschränkungen umgesetzt werden kann? „Anstatt sich über all das zu ärgern, was uns genommen wird, sollten wir nach Alternativen suchen“, finden die Initiatorinnen. Und so war die Idee, Adventsfenster auch in Liptingen zu etablieren, geboren.

Mit der Aktion wollen Endres und Launer Liptingen für alle Einwohner weihnachtlicher gestalten und den Familien, aber auch älteren Anwohnern, eine besondere Zeit bescheren. Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, füreinander da zu sein und aufeinander zu achten. Sie wollen mit kreativen Ideen nach vorne blicken und hoffen, dass die Fenster weiterhin rege besucht werden. Denkbar sei auch, dass die Aktion auch in den kommenden Jahren wieder stattfindet – und dann womöglich sogar mit Ausschankmöglichkeiten und geselligem Beisammensein.

Die Fenster, die verteilt im ganzen Ort leuchten, können noch bis zum 27. Dezember besichtigt werden. Jeden Tag kommt ein neues Fenster dazu.