Bei der Jahreshauptversammlung des Liptinger Kirchenchors sind langjährige und fleißige Sänger geehrt worden.

Für 50 Jahre aktives Singen im Chor erhielten Anneliese Burbach und Günter Heim je einen Geschenkkorb und die Urkunde vom Cäcilienverband, sowie einen Brief vom Erzbischof Stefan Burger. Brigitte Kupferschmid erhielt für ihre 30jährige treue Mitarbeit einen Blumenstrauß.

Für fleißigen Probenbesuch erhielten: Ilona Specker, Yvonne Breinlinger, Veronika Knopf, Heinz Brög, Hildegard Gnirß, Martha Endres, Waltraud Breinlinger, Elke Bertsche Anneliese Burbach, Sieglinde Renner, Sofie Renner, Brigitte Kupferschmid, Monika und Günter Heim, Herbert Barthelmes und Hans-Peter Maier eine Flasche Wein beziehungsweise einen Blumenstrauß. Auch für die Dirigentin Ilona Braun und die Organistin Karin Gnirß gab es Blumen.

Zudem wurden die Aktionen für das Jahr 2018 bekannt gegeben: So geht es mit der Osternacht, dem Weißen Sonntag, Fronleichnam mit kirchlichen Auftritten, jedoch nicht in Liptingen, weiter. Der Markttag in Liptingen, die Maiwanderung sowie ein Ausflug, dessen Ziel noch unbekannt ist, stehen auf dem Programm.

Pfarrer Ewald Billharz, der vor der Jahreshauptversammlung die Vorabendmesse zelebriert hatte, lobte die gute Zusammenarbeit von Kirche und Chor. Er hofft, dass die Baustelle in der Kirche nicht so lange dauern wird, dass die Messfeiern auch für eine Übergangszeit in Kirchen der Seelsorgeeinheit besucht werden.