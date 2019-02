Kurt Breinlinger, Träger des Bürgerringes von Emmingen-Liptingen, hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Der Mann, der Vorsitzender des Seniorentreffs Liptingen-Heudorf und Beisitzer im Kreisseniorenrat Tuttlingen ist, und sich während der Flurneuordnung stark eingebracht hat feierte mit Familie und Freunden im Foyer der Schloßbühlhalle. Er war 15 Jahre Gemeinderat (1984–1999) und fünf Jahre 1. sowie fünf Jahre 2. Stellvertreter des Bürgermeisters. 2001 erhielt Kurt Breinlinger für seine Verdienste die Verdienstmedaille der Gemeinde Emmingen-Liptingen. Breinlinger ist in den Vereinen aktiv. So war er auch beim Dorffest auf dem Festareal zu sehen und half unter anderem beim Pflastern des Platzes Altes Magazin oder beim Wischen um den Narrenbrunnen mit. Breinlinger war einer der ersten Schlehenbeisser und ist seit 2011 Obrist der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. In vielen Liptinger Vereinen ist Kurt Breinlinger passives Mitglied und hat sich bei diversen Festveranstaltungen durch die Organisation des gastronomischen Bereiches hervorgetan. Außerdem war er zehn Jahre lang ehrenamtlicher Beisitzer im Ausschuss für Kriegsdienstverweigerer. 35 Jahre lang war er im Aufsichtsrat bei der Raiffeisenbank und Volksbank. Der Jubilar geht gerne in den Wald zum Holzmachen. Vor seinem Ruhestand war Kurt Breinlinger 37 Jahre lang bei der Firma Karl Storz in Tuttlingen beschäftigt. Er war Leiter einer Abteilung mit 45 Personen. Zugleich nahm er das Amt des Ausbildungsleiters wahr.