Kunsthistorische Führung in die Zeilenkapelle in Emmingen

Die Katholische Erwachsenenbildung in Emmingen lädt am Donnerstag, 22. September, zu einer kunsthistorischen Führung in die Zeilenkapelle mit Professor Hans-Otto Mühleisen ein.

Im April 2018 wurde die Zeilenkapelle in das Denkmalbuch des Landes Baden-Württemberg als „Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“ eingetragen. Damit wurde laut Pressemitteilung nicht nur ihr hoher kunstwissenschaftlicher Rang öffentlich anerkannt, sondern auch die Bedeutung der Kapelle als wichtiges Zeugnis der regionalen Kirchen- und Wallfahrtsgeschichte gewürdigt. Sie erhielt damit auch eine spezielle Form des Schutzes.

Die Führung beginnt vor Ort (Emmingen, Zeilenhof 6) um 17 Uhr und wird auf die Geschichte und vor allem auf die künstlerische Ausgestaltung eingehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich, der Beitrag erfolgt auf Spendenbasis.