Krippenspiel in Sankt Michael

Das traditionelle Krippenspiel der Katholischen Jugendgruppe unter der Leitung von Kerstin Gnirss, Irene und Leonie Truckenbrod sowie Marlene Gnirss am Keyboard und mit musikalischer Umrahmung der Jugendkapelle unter der Leitung von Markus Kupferschmid wurde in der Pfarrkirche Sankt Michael in Liptingen wieder aufgeführt. Die Kinder erzählten im Krippenspiel am Heiligen Abend die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht eines Sterns.