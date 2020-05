Wegen Abbrucharbeiten des Anwesens der Hauptstraße 16 in Emmingen muss ab Dienstag, 5. Mai, der Kreuzungsbereich Hauptstraße/Schulstraße voll gesperrt werden. Das teilt Bürgermeister Joachim Löffler am Dienstagvormittag mit. Eine Umleitung wird eingerichtet. Es sei davon auszugehen, dass diese bis Ende der Woche wieder aufgehoben werden kann, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung weiter. Doch nicht nur Pkw sind betroffen.

Das Ziel ist klar: Die Ecke an der Einmündung Hauptstraße/Schulstraße soll durch den Abriss des Hauses übersichtlicher und gleichzeitig auch sicherer werden. Außerdem soll die Fläche gestalterisch aufgewertet werden. Nachdem die Gemeinde das Anwesen kaufte und auch das Landratsamt nach artenschutzrechtlichen Untersuchungen grünes Licht gab, wurde das Haus in den vergangenen Wochen entkernt. Nun rollen die Bagger an, um es endgültig dem Erdboden gleich zu machen.

Dazu muss ab Dienstag, 5. Mai, eine Vollsperrung des betroffenen Kreuzungsbereichs eingerichtet werden, erklärt Löffler am Dienstagvormittag. Die Umleitung wird über die Donaustraße beziehungsweise die Rosenstraße ausgeschildert werden. Nicht nur Autofahrer sind von dieser Sperrung betroffen. Auch wer den öffentlichen Nahverkehr nutzen will, muss sich diese Woche auf Änderungen einstellen. Die Haltestelle „Alte Straßenmeisterei“ wird demnach nicht bedient. Die Busse fahren von der Witthohstraße über die Kirchstraße und die B 491 in die Egertenstraße und dann nach Liptingen, heißt es seitens der Verwaltung.

Zudem teilt Löffler mit: Mit dem Fortschritt der Abbrucharbeiten soll nach etwa drei bis vier Tagen eine halbseitige Sperrung der Straße ausreichen, so dass die Umleitung spätestens zum Ende der Woche wieder aufgehoben werden kann.