Bei der Hauptversammlung des Narrenvereins Schlehenbeisser Liptingen hat es Wahlen gegeben. Zunftmeister Frank Zumkeller stellte sich nicht mehr für das Amt zur Verfügung.

Zumkeller präsentierte einen Rückblick auf seine fünfjährige Tätigkeit als Zunftmeister. Nach seinen Ausführungen hatte Schriftführer Thomas Breinlinger einen umfangreichen Rückblick auf das Jahr 2019 parat, um dann an den Säckelmeister Armin Kupferschmid zu übergeben, der trotz hoher Ausgaben für Investitionen einen positiven Kassenstand verkünden konnte.

Auch bei den Wahlen ging alles glatt: Neuer Zunftmeister ist nun Marco Keller. Vize-Zunftmeister Stefan Mader wurde für fünf Jahre wiedergewählt. Frank Zumkeller wurde für die nächsten drei Jahre in den Narrenrat gewählt. Auch die bisherigen Narrenräte Sascha und Otto Truckenbrod wurden in ihren Ämtern bestätigt. Hofnarr Kevin Truckenbrod trat auch nochmal für die nächsten drei Jahre an, wie Mathias Gnirß als Beisitzer. Kurt Breinlinger wurde als Kassenprüfer für die nächsten vier Jahre wiedergewählt.

Bürgermeister Joachim Löffler hatte als Wahlleiter somit keine Probleme mit der Wahl und nutzte die Gelegenheit, die Grußworte der Gemeinde zu überbringen und dankte dem ausgeschiedenen Zunftmeister für seine sehr guten Leistung als Chef des Narrenvereins. Der neue Zunftmeister gab seiner Freude über die Wahl zwar Ausdruck, betonte aber auch die Sorge, dass die derzeitige Krise keine einfache Zeit für den Verein sei. Er hoffe jedoch, dass er zusammen mit dem Gremium eine Lösung für die kommende Fasnet ausarbeiten könne. Keller rief auch die Vereinsmitglieder zu kreativen Vorschlägen auf.

Da der Start der Fasnet am 11. November ausfallen muss, sollen alle in diesem guten Schlehenjahr im Rahmen einer Schlehensammel-Aktion für den Verein aktiv werden, so der Aufruf Kellers. Der Verein wird in seinem Broadcast den genauen Termin bekannt geben.