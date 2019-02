Kostenersparnis: Gemeinde Emmingen-Liptingen least neuen Kopierer

Drucken, beidseitiges scannen und mindestens 22 Kopien pro Minute: Das zählt zu den Anforderungen, die die Gemeinde Emmingen-Liptingen an einen Kopierer stellt. Weil das Leasing des bisherigen Geräts im Rathaus in Emmingen zum 30. Juni ausläuft, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend im Rathaus-Sitzungssaal in Liptingen den Beschluss für das Leasing eines neuen Kopierers gefasst.

Auch wegen der Umstellung der Ratsarbeit auf die „Mandatos-App“ seien die Druckzahlen der Gemeinde in den vergangenen Monaten gesunken, erläuterte Hauptamtsleiter Patrick Allweiler. Von 6000 schwarz-weiß-Drucken und 1800 Farbdrucken bei der letzten Ausschreibung, habe die Gemeinde diese Zahlen auf 2900 schwarz-weiß-Seiten sowie 2100 Farbseiten angepasst.

„Bisher lagen die Kosten bei etwa 200 Euro im Monat, jetzt liegen sie bei rund 120 Euro“, fasste Allweiler die gesunkene Kostenentwicklung zusammen. Bei insgesamt vier Firmen hat sich die Gemeinde Angebote für ein Leasing über fünf Jahre hinweg eingeholt – All-in-Wartungsvertrag, also Verbrauchsmaterial, Ersatz- und Verschleißteile sowie Arbeitszeit, inklusive. Die günstigste Offerte sei von der Firma „Comtri“ aus Villingen-Schwenningen gekommen, berichtete er.

Umweltsiegel für geringen Energieverbrauch

„In der vergangenen Woche habe ich mir das Gerät angeschaut“, schilderte Allweiler, der den neuen Kopierer auf die Bedienfreundlichkeit testete. Mit dem „blauen Engel“ und dem „Energy Star“ hat das Gerät zwei Umweltzeichen vorzuweisen, die für einen emmissionsarmen Betrieb und geringen Energieverbrauch stehen. Neben der Kostenreduzierung seien weitere positive Aspekte, dass die Aufwärmzeit und die Zeit für die Erstellung der ersten Seite kürzer seien als beim bisherigen Gerät.