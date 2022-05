Konfirmation in Emmingen-Liptingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der zweiten Konfirmation am 22. Mai wurden sechs Konfirmandinnen und Konfirmanden um 11 Uhr in der Friedenskirche in Emmingen-Liptingen Uhr konfirmiert. Die Konfirmanden hatten sich ihren Denkspruch aus der Bibel selbst ausgesucht und sich Gedanken dazu gemacht. Sie stellten ihn im Gottesdienst vor und brachten einen zu ihrem Spruch passenden Gegenstand mit Erklärung dazu mit. Zur Einsegnung wurden die von den Konfirmanden selbst gestalteten Konfirmationskerzen angezündet. Für beide Gruppen spielte der Musikverein Liptingen mit Dirigent Thomas Bauer zwischen den Gottesdiensten vor der Kirche.