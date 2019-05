„Geh aus mein Herz und suche Freud’“: Neun junge Christen sind am Sonntag in Emmingen von Pfarrer Dr. Johannes Wischmeyer konfirmiert und damit in die evangelische Gemeinde aufgenommen worden. Die Konfirmanden waren (vorne von links) Lisa Drigert und Anna Müller, sowie (stehend von links) Felix Müller, Philipp Brandt, Daniel Gerdt, David Rempp (oben), Noah Ackermann, Lana Hofer und Selin Schifano.