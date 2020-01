Kommunalpolitik beim Seniorenkreis

Der Seniorenkreis Emmingen hat in seiner Hauptversammlung Karl-Robert Hechtle zum neuen Kassier gewählt. Die langjährige Kassiererin Christel Heiss hatte nicht mehr kandidiert. Sie konnte einen ausgeglichenen Kassenbericht vorlegen – mit allen wichtigen Zahlen „und die Zinsen von 22 Cent“.

Vorsitzender Wolfgang Renner ging darauf ein, dass den Emminger Senioren besonders die Treffen mit dem Seniorentreff Liptingen-Heudorf wichtig seien. In einem Vortrag im vergangenen Jahr wurde „Wohnen im Alter mit altersunterstützender Technik“ thematisiert. An 15 Veranstaltungen hatte der Seniorenkreis insgesamt 542 Gäste, so Renner. Einen Wunsch hat er noch offen: Um das Führungsteam zu entlasten, sucht der Seniorenkreis noch einen Schriftführer und Beisitzer. Für weitere drei Jahre wurden Vorsitzender Wolfgang Renner und Beisitzer Bernd Richter gewählt.

Im Jahresprogramm 2020 wird Bewährtes beibehalten: Bei der Altenfasnet in Liptingen sind auch die Emminger wieder dabei, und ihren närrischen Seniorentreff feiern sie auch. Zur Maiandacht geht es an den Bodensee und „wo der Paprika wächst“ wollen sie auch erkunden. Ihr großer Ausflug geht im September an den Titisee.

Über Schwerpunkte in der Kommunalpolitik informierte Bürgermeister Joachim Löffler. Es werde nicht nur aktuell die Arztpraxis in Liptingen gebaut. Geplant ist auch die Schaffung von Praxisräumen in Emmingen, damit reagiert werden könne, „wenn schon so ein Lottosechser“ eintrete, dass ein Arzt kommen wolle. Geplant sei auch die Bebauung „Adlergarten“.

Was mit dem „Adler“ passiere, sei noch offen, zumal „ein Gastwirt zu finden fast so schwierig wie ein Doktor sei“, so die Erfahrung des Schultes. Zufrieden ist er mit dem Wachstum der Gesamtgemeinde. Die Einwohnerzahl stieg in 2019 von 4697 auf 4730 Einwohner. Wobei Emmingen die 3000er Marke knapp übertreffen konnte.

Pfarrer Ewald Billharz bedankte sich für das Engagement des Seniorenkreises für die älteren Mitbürger und räumte mit einem Gerücht auf: Es stimme nicht, dass er die Gemeinde verlassen werde, sagte er.