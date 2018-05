Die Buchenberger Narrenzunft hat am gestrigen Vormittag erfolgreich das Rathaus von Emmingen besetzt und Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler bis zum Aschermittwoch seines Amtes enthoben. Im Gefangenenaufzug nahm Löffler seine „Strafe“ an, während der Narrenzeit in den „Knast“ zu gehen.

Zuvor hatte Zunftmeister Florian König ihn noch aufgefordert, sein Amt während der närrischen Tage niederzulegen: „Wie jedes Jahr, stond mir wieder hier vorem Rathaus. Eisren Bürgermeister Löffler luaget dert obe naus, Unterem Jahr wird viel diskutiert, und gschwätzt i dem Haus, Doch ebbs gscheids kunnt meischtens doch it raus.“

Daher stellte die Zunft dem Bürgermeister ein närrisches Ultimatum: „So, Schultes schwätz jetzt deine letzten amtlichen Worte, bevor mir Narre schliaßed vom Rathaus die Pforte“, verkündete König.

Nachdem Löffler auf große und kleine Projekte der Gemeinde in Reimform eingegangen war (darunter der Breitbandausbau und die Unterschriftenaktion für ein eigenes Ärztehaus in Emmingen), sprach das Gemeindeoberhaupt seine „letzten Worte“ in offizieller Funktion: „Nun komm ich zum Ende, den Schlüssel geb ich ab, meine Klamotten zeigen, ich geh jetzt in den Knast, aber nur für ein paar Tage, für die Zeit der Narretei, denn bald schon ist wieder alles vorbei.“

Narrenpolizist Stephan Zimmermann nahm Löffler den symbolischen Rathausschlüssel ab, damit die Narren den Amtssitz in Emmingen-Liptingen übernehmen konnten.