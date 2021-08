Klein, aber oho: Die Zeilenkapelle hat es in sich

Kosten und Zuschüsse

Für die Restaurierung der Zeilenkapelle hat die Gemeinde Emmingen-Liptingen auch Zuschüsse erhalten. Die Denkmalpflege des Landes Baden-Württemberg unterstützte die Maßnahme mit 62000 Euro, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz förderte das Vorhaben sogar mit 100000 Euro. „Das zeigt, wie wertvoll die Kapelle von Fachleuten eingeschätzt wird“, betonte Architekt Thomas Kreuzer. Dass ein so kleines Gebäude mit so hohen Förderungen bedacht wird, sei in seiner Laufbahn bislang einmalig. Wie Bürgermeister Joachim Löffler mitteilte, seien außerdem zwei Privatspenden eingegangen. Die Kosten der Restaurierung belaufen sich insgesamt auf gut 478000 Euro, rund 5000 Euro mehr als in der ersten Kostenberechnung aus dem Jahr 2017 angesetzt. Mit Abstand größter Kostenpunkt war die Baukonstruktion, die mit rund 334000 Euro zu Buche schlägt. (ale)