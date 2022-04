Kirchenkonzert mit Oswald Sattler

Ein außergewöhnliches sakrales Konzert veranstaltet Konrad Konzert in Kooperation mit der Seelsorgeeinheit Egg am Samstag, 30. April, um 18Uhr in der Kath. Pfarrkirche St. Silvester in Emmingen, Kirchstraße 1. Oswald Sattler, der als Volksmusikant im deutschsprachigen Raum alles erreicht hat, was man nur erreichen kann, findet in der Kirche wieder zu der inneren Gelassenheit zurück, die ihn auszeichnet. Der Kartenvorverkauf läuft über das Kath. Pfarramt St. Silvester, Schulstraße 4. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr sowie Montag auch 16 Uhr bis 18 Uhr. Zu erreichen ist das Pfarramt außerdem per E-Mail an pfarramt@seegg.de Karten kosten 37 und 32 Ezro je nach Kategorie. Jeweils zwei Euro pro Karte sind eine Spende und zugunsten der Renovation der Schenkenberg Kapelle.