Den Katholiken im Erzbistum Freiburg stehen große Veränderungen bevor. Denn aktuell wird die „Kirchentwicklung 2030“ diskutiert. Damit will die Kirche ihre Strukturen den geänderten Rahmenbedingungen anpassen, beispielsweise die Größe der Pfarreien drastisch ändern. Auch die Seelsorgeeinheiten Egg und Immendingen-Möhringen sind von diesem Prozess betroffen.

„Verschiedene Ursachen drängen uns dazu, Strukturen für die Zukunft zu schaffen, die verlässlich sind“, sagt Matthias Zimmermann, Dekan im Dekanat Hegau, zu dem auch die Seelsorgeeinheiten Egg und Immendingen-Möhringen gehören. Er vertritt die Dekanate in einer der beiden Resonanzgruppen, die sich aktuell mit dem Papier „Kirchentwicklung 2030“ beschäftigen, bevor die darin skizzierten Pläne und Ideen in den kommenden Monaten direkt vor Ort in den Pfarreien diskutiert werden. Ursachen sind für ihn „vor allem der weltliche Machtverlust der Kirchen“, die geänderte Bedeutung der Kirchen vor Ort, aber auch die zurückgehende Zahl der Mitglieder. „Ja, die Zahlen sind spürbar zurückgegangen. Menschen treten aus der Kirche aus und viele Kinder werden nicht mehr getauft“, sagt Zimmermann. Es sei eben nicht mehr so, dass 80, 90 Prozent der hiesigen Bevölkerung einer der großen Kirchen angehören.

Priestermangel ist ein Grund

Ein anderer Aspekt für die angedachte Umstrukturierung ist auch der Mangel an Pfarrern und anderen kirchlichen Hauptberufen. So sind derzeit im Dekanat Hegau fünf Planstellen nicht besetzt: ein Pfarrer, drei Gemeindereferenten und ein Pastoralreferent fehlen. In den Seelsorgeeinheiten Egg und Immendingen-Möhringen gibt es derzeit laut Zimmermann keine unbesetzten Stellen. Die Gründe für den Mangel sind laut Zimmermann vielfältig. Zum einen sei vielleicht die Attraktivität des Arbeitgebers Kirche nicht mehr so hoch, viele gingen stattdessen in die Industrie – mit geregelten Arbeitszeiten. Andere schreckten eventuell die vielen Strukturmaßnahmen und die damit einhergehende Unsicherheit ab. Zudem habe die Kirche in den vergangenen Jahren oftmals in schlechtem Licht gestanden, sagt Zimmermann mit Blick unter anderem auf die Missbrauchsvorwürfe.

Auch das Zölibat könnte für einige Männer der Grund sein, nicht den Beruf eines Pfarrers zu ergreifen, sagt Zimmermann. Es sei wichtig, das Pflicht-Zölibat zur Diskussion zu stellen. Er persönlich würde die Abschaffung durchaus befürworten, „auch wenn das Zölibat wertvoll ist“. Ebenso sollte die Öffnung verschiedener Ämter für Frauen in der katholischen Weltkirche diskutiert werden. Eine Lösung für die aktuellen Probleme seien aber seiner Meinung nach beide Aspekte nicht. Denn blicke man auf die evangelische Kirche, wo Frauen das Priesteramt ergreifen und Pfarrer heiraten dürften, sehe man die gleichen Probleme. „Wir dürfen das nicht vermischen.“

Pfarrer bekommt Geschäftsführer

Was auf jeden Fall kommen wird, ist eine Neustrukturierung der Pfarreien und Seelsorgeeinheiten. Statt bislang 224 Gemeinden mit rund 1000 Einzelpfarreien soll es künftig zwischen Bodensee und Mannheim nur noch rund 40 Kirchengemeinden geben. Wie genau diese aussehen werden, das kann Zimmermann noch nicht sagen, „weil wir die Leute vor Ort miteinbeziehen wollen“. In den vorbereitenden Gruppen habe man die alten Dekanat, wie sie es bis 2008 gab, als „Arbeitsgröße“ genommen. Rund 50 bis 70 kommunale Gemeinden könnten dann künftig in einer Pfarrei zusammengefasst werden. Diese sollen dann zwar weiterhin einem Pfarrer unterstehen, dieser soll aber einen Geschäftsführer für die wirtschaftlichen Aspekte zur Seite gestellt bekommen. Vor Ort sollen dann künftig mehr die Ehrenamtlichen Verantwortung übernehmen, so Zimmermann, der darin eine große Chance sieht.

Bis zum Sommer sollen die Pläne in den Räten vor Ort beraten werden, dann soll die räumliche Festlegung erfolgen, die dann noch in den Pfarrgemeinderäten und Pfarreien, also auf unterster Ebene, beraten werden soll. Ende 2020 sollen die Maßnahmen umgesetzt werden.