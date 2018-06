Kindergarten St. Silvester: Anbau-Außenanlage wird neu gestaltet

Der Technische Ausschuss (TA) des Emmingen-Liptinger Gemeinderats hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Vergabe der Arbeiten für Teile des Außenbereichs des Kindergartens St. Silvester und die Erneuerung der Sprachalarmanlage der Witthohschule jeweils einstimmig beschlossen.

Zu Beginn der Sitzung besichtigten die Mitglieder die geplanten Außenanlagen des Kindergartens. Der Anbau sei seit einiger Zeit in Betrieb, erklärte Bürgermeister Joachim Löffler. Im Außenbereich gebe es noch einiges zu verändern. So fehlen etwa neue Spielgeräte, und ein Zaun muss noch gezogen werden.

Architekt Dieter Heller erläuterte die Vorhaben. Er hatte ein Angebot für die Gestaltung der Fläche eingeholt, das sich auf etwa 22 600 Euro beläuft. Der Landschaftsgestalter Diener und Bruno aus Radolfzell wird die Arbeiten ausführen. Die aufgerufenen Preise seien vernünftig, sagte er. Die Maßnahme wird laut Löffler in einer freihändigen Vergabe beschlossen, es gibt also keine offizielle Ausschreibung. Ein Zaun kostet zusätzlich rund 2500 Euro, die bestellten Spielgeräte 6200 Euro.

Fertigstellung bis zum Herbst

Die Firmen werden beauftragt, die Maßnahmen zur Gestaltung der Außenanlagen auszuführen. Die Zaunabtrennung des Anbau-Spielbereichs vom Rest des Kindergartens sei nötig, damit die unter Dreijährigen nicht in den großen Außenbereich des Kindergartens kommen würden, meinte der Architekt. Die derzeit noch unebene Grünfläche soll von den Landschaftsgestaltern modelliert werden, so Heller. Löffler stellte jedoch in Frage, ob der Bereich rechtzeitig fertiggestellt werden könne, damit die Kinder noch in diesem Jahr dort spielen können. Heller zeigte sich zuversichtlich, dass dies noch im Herbst möglich sei. Löffler schlug vor, die Kosten für die Verlegung von Rollrasen prüfen zu lassen, da dieser schneller einsetzbar wäre. Zusätzlich sollen auf Anfrage einer Erzieherin noch Absprachen für eine größere Terasse im Außenbereich des Anbaus getroffen werden.

Sprachalarmanlage defekt

Danach ging es im Emminger Rathaus weiter mit der Sprachalarmanlage in der Witthohschule. Diese sei schon mehr als 20 Jahre alt und zeige Mängel, erklärte Hauptamtsleiter Patrick Allweiler. So habe der Sprachverstärker eine Macke, die die Stimme so verzerre, dass man nichts mehr verstehe. Auch der Akku des Notstromaggregats sei am Ende. Für die alten Geräte gebe es keine Ersatzteile mehr. Darum sei ein Austausch nötig. Er meinte: „Es führt kein Weg daran vorbei, es ist die einzig sinnvolle Vorgehensweise.“ Auch Löffler bestätigte: „Die Anlage hat nur einen Wert, wenn sie funktioniert.“ Die Firma Avisonik wird nun beauftragt, für rund 8850 Euro die defekten Teile der Lautsprecheranlage auszutauschen.

Auf der Tagesordnung standen auch verschiedene Baugesuche. Dabei waren jeweils Befreiungen nötig. Der TA störte sich daran, dass diese dem Gremium teilweise vorgelegt würden, noch bevor die Anhörung der betroffenen Nachbarn stattgefunden habe. Das Gremium sah es nicht als sinnvoll an, eine Entscheidung, etwa über die zugelassene Höhe eines Wohnhauses zu fällen, ehe die Zustimmung oder Ablehnung durch die Anlieger klar sei.

Deshalb beschloss der Ausschuss eine neue Vorgehensweise: Künftig sollen Baugesuche oder Befreiungen erst vorgelegt werden, wenn geklärt ist, ob die Anwohner einverstanden sind beziehungsweise die Anhörung abgeschlossen ist. Löffler enthielt sich bei der Abstimmung. Er hatte zuvor angemerkt, dass sich auf diese Weise Baugesuche stark verzögern könnten, da zwischen den Sitzungen des Ausschusses immer rund vier Wochen liegen würden. Da für die Anhörung der Anwohner auch immer eine Frist von vier Wochen gelte, könnten sich so Wartezeiten von mehr als zwei Monaten ergeben.