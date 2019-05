Vertreter von Städtetag, Gemeindetag und Kirche empfehlen, dass Eltern 20 Prozent zum Kostendeckungsbeitrag beisteuern sollen. Für das Kindergartenjahr 2019/20 wird angeregt, die Elternbeiträge in Anlehnung an die übliche Tarifentwicklung um drei Prozent zu erhöhen. Was Plätze in der Regelgruppe – also für Kinder über drei Jahren betrifft – richtet sich die Gemeinde nach dem empfohlenen Beitrag. Dieser liegt bei 117 Euro für ein Kind. Das bedeutet eine Erhöhung um drei Euro im Monat.

Wesentlich unter den Beitragsempfehlungen bleibt Emmingen-Liptingen aber, was die Kosten für einen Krippenplatz angehen. Vorgeschlagen wird ein Beitragssatz von monatlich 345 Euro pro Kind. In der Gemeinde wird für einen Krippenplatz eine Elternbeteiligung von 234 Euro verlangt. Das entspricht für das Kindergartenjahr 2019/20 eine Erhöhung von monatlich sechs Euro. Entsprechend der familienbezogenen Sozialstaffelung sinken die Beiträge ab dem zweiten Kind sowohl im Regel- als auch im Krippenbereich deutlich. Während in der Regelgruppe für das zweite Kind nun 90 Euro monatlich fällig sind (2018/19: 87 Euro), sind es für einen Krippenplatz 180 Euro (174 Euro) – landesweit empfohlen werden 256 Euro.