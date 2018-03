Jugendliche treffen Gemeindeverwaltung beim Jugendforum

Beim Jugendforum in Emmingen-Liptingen hat Jugendreferentin Katrin Traichel jungen Bürgern den direkten Kontakt zur Gemeindeverwaltung ermöglicht. Es trafen sich unter anderem Bürgermeister Joachim Löffler, mehrere Gemeinderäte, die Jugendreferentin Katrin Traichel sowie 15 Jugendliche aus Emmingen und Liptingen.

Die jungen Einwohner der Gemeinde hatten Gelegenheit, ihre Vorstellungen zu äußern und auszudrücken, welche Freizeitangebote sie sich für Emmingen oder Liptingen wünschten. Auch wie die Jugendhäuser den Bedürfnissen unterschiedlicher Generationen von Jugendlichen entgegenkommen können, stand auf der Tagesordnung.

Man habe in einer Arbeitsgruppe herauskristallisieren können, welche Themen die Jugend mit den Gemeindevertretern besprechen wollten. So wünschten sich die jungen Einwohner von Emmingen und Liptingen, beim Angebot der Sportvereine ein breiteres Spektrum. Für die Mädchen seien zum Beispiel Tanzen und Jazzdance Optionen, die sich diese wünschten. Auch Kraftsport und Fitness gehöre zu den Angeboten, für die sich die Jugendlichen interessierten. Eine Lösung sei, mehr Angebote ortsübergreifend in Emmingen und Liptingen anzubieten und zu kooperieren. Ebenso könnten spezielle Sportangebote mehr in den Jugendhäusern beworben werden, um sie den Jugendlichen näher zu bringen, so Traichel.

Ebenso ist den Jugendlichen wichtig, unabhängig von Vereinen die Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten zu haben. Hier wurden Ausflüge, und sogar gemeinsame Reisen genannt. Deren Realisierung solle bei weiteren Treffen besprochen werden. Schließlich kam das „Cliquen-Phänomen“ in den Jugendhäusern auf: Da es in den Häusern oft feste Gruppen gebe, trauten sich Jüngere hin und wieder nicht, dort teilzunehmen. Im Jugendhaus Liptingen soll ein Mädchen-Nachmittag am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr für Mädchen von 13 bis 16 Jahren eingerichtet werden. In Emmingen soll es einen „U18“-Abend am Dienstag ab 18 Uhr geben, so Traichel.