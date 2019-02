Jessica Wehrlein leitet ab April den Liptinger Kindergarten

Ab dem 1. April dieses Jahres wird Jessica Wehrlein den Kindergarten in Liptingen leiten. Sie folgt damit auf die schwangere Elena Liebermann. In der Sitzung des Gemeinderats stellte sich die 23-Jährige dem Gremium und den Besuchern im Rathaus-Sitzungssaal in Liptingen kurz vor.

Wehrlein sei die erste „Pia“ (Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher) Auszubildende in der Gemeinde Emmingen-Liptingen gewesen und übernehme nun schon die Kindergartenleitung, zollte Bürgermeister Joachim Löffler der Nachfolgerin von Liebermann Respekt. In der Krippengruppe habe Wehrlein ihre Ausbildung im Kindergarten in Liptingen begonnen, blickte sie zurück. Später arbeitete sie auch in der Regelgruppe. Im Juli 2016 schloss sie dann ihre Ausbildung erfolgreich ab. Siet August desselben Jahres arbeitet sie als staatlich anerkannte Erzieherin.

Mit ihrer Position als Kindergartenleiterin werde sie auch wieder in der Betreuung der Krippengruppe tätig. „Ich freue mich, die Chance zu bekommen, den Kindergarten zu leiten“, sagte die 23-Jährige in der Sitzung am Montagabend. Von ihrer Vorgängerin Liebermann sei Wehrlein gut eingearbeitet und auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet worden, berichtete sie dem Gremium.

„Da wir sie schon kennen, glauben wir auch nicht, dass wir eine Fehlentscheidung getroffen haben“, unterstrich Löffler das Vertrauen der Verwaltung in die neue Kindergartenleiterin.