Jahreskonzert in Liptingen

Unter dem Motto: „Faszination Musik“ erlebten zahlreiche Gäste das Jahreskonzert des Musikverein Liptingen (Foto: Rüdiger Daus). Zum Auftakt spielte das Vororchester unter der Leitung von Laura Milello, dem sich die Jugendkapelle anschloss. Lars Schindler stellte mit seinem Trompeten-Solo sein Können unter Beweis. Nach der Pause ging es mit dem Stammorchester weiter. So hatte die „Brassband“ mit dem Triumphmarsch aus Aida einen Einstieg in das unterhaltsame Programm begonnen und wurde durch die „Holzbesetzung“ mit The Wellermann Comes und dem Böhmischen Traum weitergeführt. Die „Stubenmusik“ brachte weitere Hochstimmung in die Halle, ebenso wie die Big Band mit „Everybody needs somebody“. Der krönende Abschluss des Konzerts absolvierte das Gesamtorchester, wobei bei Sweet Memory das Solo für Posaune mit Michael Schwab ein weiterer Höhepunkt des Abends war. Doch ohne Zugaben kamen die Musiker nicht von der Bühne.