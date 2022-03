Jahreshauptversammlung Musikverein Trachtenkapelle Emmingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 4. März fand die Jahreshauptversammlung des Musikverein Trachtenkapelle Emmingen e.V. im Gegensatz zum letzten Jahr, wieder in Präsenz statt. Nach der Begrüßung durch den ersten Vorstand Joachim Leiber folgte mit den Klängen des guten Kameraden die Totenehrung unserer verstorbenen passiven Mitglieder.

Die jeweiligen Berichte der Schriftführerin, Kassiererin, Jugendleiterin und des Dirigenten wurden verlesen, um das Jahr 2021 und die Aktivitäten, die leider auch in diesem Jahr sehr reduziert waren, Revue passieren zu lassen. Die vorgeschlagene Entlastung der Vorstandschaft konnte wie gewohnt einstimmig angenommen werden.

Aktuelle Themen wie die Schwierigkeiten der Neugewinnung des Nachwuchses, Mangel an Möglichkeiten zur Probenarbeit und die Planbarkeit im Allgemeinen wurden mehrfach hervorgehoben. Trotz dessen schaut der Musikverein Emmingen hoffnungsvoll in das Jahr 2022 mit der Planung zur Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen in- und außerorts. Auch die beständige Mitgliederzahl der aktiven Musiker*innen und der Kassenbericht stellen die aktuelle Situation des Vereins mehr als positiv dar, und das nicht nur im Vergleich zu anderen Vereinen, die sich aufgrund der aktuellen Lage, mangels Mitglieder und auch Freiwilliger für Vorstandsämter gezwungen sind sich aufzulösen.

Bei den anstehenden Wahlen galt es sechs Posten in der Vorstandschaft neu- oder wiederzuwählen und zu unserer Freude konnte jeder Einzelne besetzt werden. Im Einzelnen waren dies: 1. Vorstand Joachim Leiber, 2. Vorsitzender Samuel Tritschler, Kassiererin Sigrid Schmid, Beisitzer Zeugwart Mario Keller, Beisitzer Notenwart Joachim Tritschler, Beisitzer Jugendvertreter Klaus Störk und Beisitzer EDV-Beauftragter Marcel Schmid. Im Zuge der Bestätigungen und Neuwahlen verlässt Harald Keller wohlverdient die Vorstandschaft nach 30 Jahren Vorstandschaftstätigkeit in verschiedensten Positionen (elf Jahre 2. Vorsitzender, drei Jahre 1. Vorsitzender, 16 Jahre Beisitzer).

Mit abschließenden Worten bedankt sich Joachim Leiber bei allen Vorstandskolleginnen und -kollegen, aktiven Musikerinnen und Musikern, allen Freunden und Gönnern und hebt nochmal hervor, dass die aktiven Musikerinnen und Musiker weiterhin dem gemeinsamen Hobby treu bleiben sollen, um sich trotz der sozialen Distanz an das Gemeinschaftsgefühl des Musikvereins zu erinnern.