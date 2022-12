Jahreshauptversammlung des Kirchenchores Emmingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer hl. Messe unter Mitwirkung des Chores im Gedenken an die Verstorbenen passiven und aktiven Mitglieder in der Pfarrkirche St. Silvester wurde die Jahreshauptversammlung im Pfarrsaal am 29. Novembner um 19.30 Uhr mit der Begrüßung der Vorsitzenden Gaby Grathwohl eröffnet.

Die Jahre 2020 bis 2022 bleiben uns noch lange in Erinnerung. Über Monate keine Probenarbeit und während den Gottesdiensten konnten nur in kleinen Gruppen gesungen werden. Im Monat September 21 wurden die Proben wiederaufgenommen.

Natürlich standen auch Ehrungen an. Im Gottesdienst am Fest Maria Geburt wurden von Herrn Pfarrer Billharz die Ehrungen für langjährige Chorzugehörigkeit vorgenommen. Da zu diesem Zeitpunkt die Urkunden noch nicht angekommen waren, wurden diese in der Versammlung überreicht.

Für 50 Jahre Evi Lagershausen mit Urkunde des Cäcilienverbandes und Ehrenbrief des Erzbischofs Stefan Burger. Für 30 Jahre Lydia Veit, Gaby Grathwohl und Claudia Heitzmann mit chorinterne Urkunde. Für 20 Jahre Petra Leiber mit chorinterne Urkunde. Für fünf Jahre Fritz Schmitz mit Anstecknadel.

Aufgrund der Coronajahre stand die Wahl der gesamten Vorstandschaft an: 1. Vorsitzende Gaby Grathwohl, 2. Vorsitzende Manuela Simon, Kassier Jörg Lagershausen, Schriftführerin Monika Störk, Beisitzer Evi Lagerhausen und Notenwartin, Beisitzerin Brunhilde Simon und zwei weitere Beisitzer Petra Leiber und Fritz Schmitz

Insgesamt hatten wir im vergangenem Jahr 36 Gesamtproben, sowie Mitgestaltung bei Gottesdiensten. Für fleißigen Probenbesuch bedankte sich der Chor mit einem Gutschein bei Hans Bettinger, Dirigent; Franz Karsaj, Basssänger; Bruno Störk, Basssänger; Brunhilde Simon, Altsängerin; Gaby Grathwohl, Altsängerin und Jörg Lagershausen, Tenorsänger.

Mit besonderen Dankesworten an unseren Dirigenten Hans Bettinger, unserer Organistin Manuela Kräutle für die Orgelbegleitung und ihren Töchter Julie und Jaqueline mit Querflöte und Geige und allen, die zum Wohle des Chores sich einsetzten.

Die Vorsitzende beschloss die Versammlung mit einer Vorausschau auf das kommenden Jahr 2023 und in geselliger Weise klang der Versammlungsabend aus.