Der Alarm ging am Samstagabend um 21.30 Uhr bei den Hilfskräften ein: Wohnungsbrand in Obere Gasse in Emmingen. Laut Kommandant Markus Neudhart von der Freiwilligen Feuerwehr war in einem Einfamilienhaus ein Gasofen wohl durch einen Defekt in Brand geraten. Die Bewohner hatten das Feuer mit einer Decke bekämpft, bis die Feuerwehr eingetroffen war. Die Feuerwehr Emmingen-Liptingen hatte nach Worten Neidharts dann noch rund eine Stunde zu tun, um mit einer Wärmebildkamera die übrigen Räume zu kontrollieren und den entstandenen Rauch mittels Drucklüfter nach außen zu befördern. Auch die Gasflasche des Ofens musste gekühlt werden. Die Drehleiter aus Tuttlingen konnte unverrichteter Dinge wieder abziehen, das DRK hatte zwei leicht verletzte Bewohner zu versorgen, gibt die Feuerwehr Auskunft.