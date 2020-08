Im neuen „Warth Kreuz“ steckt viel ehrenamtliches Engagement

Das „Warth Kreuz“ in Emmingen-Liptingen erstrahlt in neuem Glanz. Das hölzerne Kreuz war in letzter Zeit in einem schlechtem Zustand, weshalb auf Initiative von Kurt Breinlinger ein neues Kreuz errichtet wurde.

Das gut abgelagerte Eichenholz für das Vorhaben spendete die Gemeinde Emmingen-Liptingen. Die notwendigen Holzarbeiten erledigten die beiden Zimmerer Aaron Barthelmes und Marvin Königsmann ehrenamtlich. Der Korpus des Gekreuzigten wurde außerdem von Christina Breinlinger in feiner Malerarbeit restauriert. Mittlerweile ist das Kreuz wieder im Besitz der Gemeinde. Veronika Storz aus Neuhausen ob Eck kümmert sich weiterhin um die Pflege und den Blumenschmuck.

Die sogenannten „Feldkreuze“ gehören in Liptingen zu einer alten Kultur und sind auch in der Sammlung der Kulturdenkmale Baden-Württemberg registriert. So auch das im Jahr 1866 durch Pfarrer Risterer geweihte „Warth Kreuz“. Das Kreuz hat eine lange Geschichte:

1960 war es bei Feldarbeiten zerstört worden. Josef Gassner, Walter Lang aus Neuhausen ob Eck und der damalige Bürgermeister Otto Schoch erstellten daraufhin an einem etwas geschützteren Platz ein neues Kreuz. Zwölf Jahre später wurde dieses wieder zerstört – dieses Mal durch Vandalismus, wobei auch der Korpus beschädigt wurde. Damals sorgten Kurt Breinlinger und Reinhold Locher aus Fridingen dafür, dass der Schaden behoben wurde.

Nun war es erneut an der Zeit, das in die Jahre gekommene „Warth Kreuz“ zu ersetzten. Nach den Sommerferien soll das neue Denkmal noch durch Pfarrer Billharz mit dem kirchlichen Segen versehen werden.