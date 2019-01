Severin Graf tritt im März seinen Posten als erster Beigeordneter der Stadt Donaueschingen an. Kurios war, wie das zustande kam: Nach einem Patt im zweiten Wahlgang am Dienstagabend entschied das Los zwischen dem in Emmingen lebenden Graf und seinem Konkurrenten Jürgen Maas. Der Gemeinderat hatte darüber abgestimmt, wer der neue Bürgermeister in Donaueschingen wird. Mit unserer Redakteurin Linda Seiss spricht Graf über den Wahlabend und seine Ziele.

Herr Graf, wie haben Sie den Wahlabend empfunden?

Der Abend bot das volle Programm. Das Szenario kannte ich ja. Jeder Kandidat war nur bei seiner eigenen Vorstellung im Saal, der voll besetzt war. Als ich am Rednerpult stand, habe ich mich gut gefühlt. Im Vorfeld, das war schon immer so, war ich nervös. Aber wenn es los geht, bin ich voll da und will mein Bestes geben. Ich war zufrieden.

Kurios war, dass das Amt letztendlich per Losentscheid besetzt wurde. Wie haben Sie diesen erlebt?

Ich habe damit gerechnet, dass sich die Wahl zwischen Jürgen Maas und mir entscheiden wird. Im Vorfeld musste noch über die Zulassung eines Kandidaten entschieden werden. Da war mir schon klar, dass das etwas zu bedeuten hat. Und im ersten Wahlgang hat es sich dann genauso niedergeschlagen. Maas hatte 17 Stimmen, ich 14. Und 19 hätte es gebraucht. Nach dem zweiten Wahlgang gab es dann tatsächlich das Ergebnis, von dem ich dachte, dass es das nur in der Theorie gibt: Es kam zum Losentscheid. Ich war recht ruhig in der Situation. Und ich habe gleich gesagt, dass dieser historische Losentscheid in die Stadtgeschichte Donaueschingens eingehen wird. Natürlich ist eine große Anspannung von mir abgefallen. Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist.

Hätten Sie sich einen deutlicheren Ausgang gewünscht?

Natürlich hätte ich mir einen deutlicheren Ausgang gewünscht. Das ist doch klar. Aber das ist eine Wahl und kein Wunschkonzert.

Der bisherige Amtsinhaber, Bernhard Kaiser, geht Ende Februar in Ruhestand. Starten Sie direkt am 1. März in Donaueschingen?

Eigentlich ja. Aber es gibt eine Besonderheit. Denn am 28. Februar ist der „Schmotzige Dunschdig“, und die Narren vertreiben alle Mitarbeiter aus dem Rathaus. Dann wäre es nicht der beste Start, am Fasnetsfreitag anzufangen. Daher werde ich bis mindestens Aschermittwoch warten, um die Narren nicht zu verärgern. Aber bald nach der Fasnet werde ich anfangen.

Was wollen Sie alles anpacken?

Donaueschingen hat große Projekte vor sich und auch schon am Laufen, beispielsweise die Umgestaltung der ehemaligen Kasernenflächen. Die Entwicklung der 14 Hektar großen innerstädtischen Fläche ist eine Herausforderung aber auch eine einmalige Chance. Eine weitere Riesenaufgabe und ein hochaktuelles Thema ist das verkehrspolitische Konzept in der Innenstadt. Diesen Prozess zu moderieren und zu vermitteln, wird eine Aufgabe sein. Anzusetzen ist auch bei der angespannten Personalsituation im Rathaus. Das wird eine gemeinschaftliche Aufgabe der Rathausspitze sein. Es wird also erstmal nicht so sein, dass ich mir Arbeit suchen muss, die wartet schon.

Sie waren bereits Bürgermeister der Stadt Aach. Welche Erfahrungswerte haben Sie dort gesammelt, die Ihnen in Donaueschingen zugute kommen könnten?

Es gibt einen Größenunterschied, klar. Aber ich war schon 16 Jahre in der Kommunalpolitik tätig. Ich weiß, wie Politik funktioniert. Und ich weiß auch, wie Gremien arbeiten. Ich kenne dieses Geschäft. Die Handlungsfelder, Strategien und die Methodik ist eine ähnliche, egal, ob 2300 oder 23 000 Einwohner.

Werden Sie in Emmingen wohnen bleiben, oder planen Sie, nach Donaueschingen umzuziehen?

Wir haben schon vor, dass wir nach Donaueschingen ziehen. Das wird zum Amtsantritt noch nicht soweit sein. Wir wollen erst eine vernünftige Nachfolgelösung für unser Haus in Emmingen finden und machen uns auf die Suche nach etwas Passendem in Donaueschingen.