Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich die Aktiven des Narrenvereins aufgeteilt. So sind die Einen in den Wald, um den Narrenbaum zu holen und anschließend aufzustellen. Die anderen sind im Häs – vom Sektempfang, den Besuch des Kindergartens über die Befreiung der Grundschüler zum Narrenbaum-Platz gekommen, um das Stellen des Narrenbaumes, mit seinen 27 Meter, mitzuerleben.

Schon um 8 Uhr in der Früh ging es am Schmotzige Dunnschtig für die Liptinger „Holzer“ in den Wald, um den Narrenbaum zu holen. Zwischendurch stärkten sich die Männer bei einem zünftigen Vesper, das von Frank Gnirss zubereitet wurde. Mit vereinten Kräften wurde der Baum verladen und zum Narrenbaumloch gebracht, wo er dann mit den Fasnetbändel des Kindergartens und der Grundschule geschmückt wurde. Auch hier waren es die „Holzer“, die unter der Leitung von Bernhard Kupferschmid und Sebastian Kupferschmid mit viel „Hauruck“ aufgestellt wurde. In der Zwischenzeit hatten die Horchetweible bereits die Fasnetsupp zubereitet.