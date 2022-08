Der größte Solarpark Baden-Württembergs entsteht im Kreis Tuttlingen

Der Spaten für den Solarpark Emmingen-Liptingen ist gesetzt. Bis Ende des Jahres sollen auf der bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche in unmittelbarer Nähe zum Schenkenberger Hof 32 136 Solarmodule installiert werden. Nicht von Beginn an war jeder von der Idee begeistert. Doch jetzt nimmt das Projekt in Baden-Württemberg eine ganz besondere Position ein.

Der Zeitpunkt für Projekte wie dieses war noch nie so gut. Christoph Mangold

„Der Zeitpunkt könnte besser nicht sein, der Stargast Sonne ist da. Der Zeitpunkt für Projekte wie dieses war noch nie so gut“, sagte Christoph Mangold am Montag beim Spatenstich.

Er betreibt unter anderem die Firma Mangold Land und Forst. Seiner Familie gehört die Fläche, die bislang landwirtschaftlich genutzt worden ist und auf der künftig klimafreundlicher Strom produziert werden soll. „Ich glaube, das ist ein Projekt, das über die Jahre etwas Gutes leisten kann“, sagte er.

Von Anfang an sei klar gewesen, dass der Park nicht von einem Generalunternehmer betrieben werden, sondern als Joint Venture funktionieren soll. Das heißt, dass sich Mangold auf die Suche nach einem verlässlichen Partner machte – und diesen mit der EnBW fand.

„Warum haben wir uns zu diesem Schritt entschieden? Trockenjahre, Borkenkäfer, wir müssen den Betrieb auf mehrere Beine stellen“, erklärte Mangold.

Eine anfängliche Skepsis

Neben der betrieblichen Notwendigkeit sei ihm auch wichtig gewesen, einen Beitrag zum Klima- und Naturschutz und für die nächsten Generationen zu leisten.

Wie in früheren Gesprächen erklärt wurde, ist das Projekt zunächst auf 30 Jahre konzipiert worden. Dass der Flächenverbrauch zu Lasten der Landwirtschaft immer auch ein Spannungsfeld biete und bleiben werde, sei ihm bewusst gewesen. „Ich habe die Diskussionen aber immer als konstruktiv empfunden“, sagte Mangold am Montag.

Mit seinen 17,3 Megawatt ist der Solarpark erst einmal der größte und leistungsstärkste Solarpark in Baden-Württemberg. Tim Morath von der EnBW.

Wegen des Flächenentzugs für die Landwirtschaft sei die Stimmungslage seitens des Gemeinderats zu Beginn „ambivalent aufgestellt“ gewesen, erinnerte sich auch Bürgermeister Joachim Löffler an die Anfänge.

Zunächst war die Frage aufgekommen, ob es für die Umsetzung eines solchen Projekts nicht geeignetere Flächen geben könnte, beispielsweise nahe einer Autobahn. Nach der Besichtigung eines vergleichbaren Projektes habe sich die Einstellung aber gewendet. „Seither haben wir die Einstimmigkeit halten können“, so Löffler.

„Etwas anders war es, als das Thema bei der Verwaltungsgemeinschaft aufschlug“, erinnerte der Bürgermeister. Denn zunächst wurde das Projekt in Tuttlingen abgelehnt, was in der Gemeinde auf Kritik stieß.

„In der heutigen Zeit ist die Situation eine ganz andere“, sagte Löffler mit Blick auf die drohende Energiekrise wegen des Kriegs in der Ukraine.

„Wir können uns freuen, dass eine so große Anlage entsteht und die Energieversorgung gesichert ist. Auch wenn der erzeugte Strom leider nicht ins eigene Netz eingespeist wird“, so Löffler.

Zehn Kilometer weiter ins Netz eingespeist

„Wir bauen eine etwa zehn Kilometer lange Trasse“, erklärte EnBW-Projektleiter Tim Morath. Der erzeugte Strom wird dann in Immendingens Ortsteil Mauenheim eingespeist.

Die Energie reicht rechnerisch für 5800 Haushalte. Tim Morath

„Mit seinen 17,3 Megawatt ist der Solarpark erst einmal der größte und leistungsstärkste Solarpark in Baden-Württemberg“, informierte Morath. Etwa 20 Millionen Kilowattstunden Strom sollen jährlich auf der 15 Hektar großen Fläche – das entspricht etwa 21 Fußballfeldern – produziert werden.

„Die Energie reicht rechnerisch für 5800 Haushalte. Die CO2-Einsparung beträgt jährlich etwa 12 750 Tonnen.“ Wie Morath vorrechnete, entspreche das der Leistung einer Wald-Fläche von 1160 Hektar (rund 1625 Fußballfelder).

Sprechen beim Spatenstich in Emmingen-Liptingen: Christoph Mangold (oben links), Bürgermeister Joachim Löffler (unten links), Thomas Stäbler von der EnBW (oben rechts) sowie Tim Morath (unten rechts) ebenfalls von der EnBW. (Foto: Linda Seiss/dpa)

Doch die Fläche soll mehr bieten, als den Platz für die mehr als 32 000 Solarmodule.

„Wir streben eine Doppelnutzung mit Schafbeweidung an“, erinnerte Morath.

Zudem seien weitere, freiwillige Maßnahmen geplant, für die erste Gespräche mit der NABU-Gruppe bereits stattgefunden hätten. So sollen Kleintiere, Insekten und Vögel unter den Modulen Rückzugsräume sowie Nahrung finden können.

Projekt kommt schnell voran – Ende des Jahres soll der Park ans Netz

Ein solches Projekt habe auch immer mit Vertrauen zu tun, sagte Thomas Stäbler von der Netze BW.

„Ein Spatenstich hat immer auch eine gewisse Symbolik. Zum einen, dass es los eht. Zum anderen aber auch, dass es in unseren Händen liegt, was den Klimaschutz und die Energiesicherheit sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen angeht. Hier sind die Möglichkeiten exzellent. Es entsteht etwas – gemeinsam.“

Dieses Zusammenspiel zwischen Flächeneigentümern, Behörden und Bevölkerung sei auch ein gutes Beispiel dafür, dass solche komplexen Projekte schnell entwickelt und umgesetzt werden können, so Morath.

„Zwei Jahre Entwicklungsdauer sind außergewöhnlich“, sagte er. „Wir sind noch nicht am Ziel“, so Morath. Doch der Spatenstich entspreche auch dem Baustart des Projektes. „Ende des Jahres soll das Projekt am Netz sein.“