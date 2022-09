Herbst und Hecken – Ein Abend mit Christiane Denzel und Martina Braun

Herbst – eine Zeit der Dankbarkeit und der Ernte. Auch wer weder Garten noch Feld hat, kann ernten: Hecken sind voll beladen mit dem Früchten. Die wilden Früchte dieser Sträucher können sehr wertvoll für Menschen sein, sind sie doch prall gefüllt mit Vitaminen, Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen. Christiane Denzel und Martina Braun erläutern auf Einladung des Fördervereins Elias-Schrenk-Haus und der Christlichen Sozialstation gängige wilde Heckenpflanzen und stellen deren Wirkungsweise und mögliche Zubereitungsarten vor. Denzel lebt als selbstständige Bioland-Gärtnerin, Heilpraktikerin und Kräuterpädagogin in Liptingen. Braun lebt als Bioland-Bäuerin, Erzieherin und Kräuterpädagogin in Wehstetten und wird an dem Abend ein Hecken-Tiramisu und Kräutertee zubereiten sowie ein Heckenpflanzen-Märchen erzählen. Der Abend ist geplant am Mittwoch, 28. September, von 19 bis 21 Uhr in der Braunwurzhütte in Liptingen, Wehstetten 7. Teilnehmer zahlen für Speisen, Tee, Skript und Vortrag jeweils 15 Euro. Interessierte melden sich an bei Christiane Denzel, 07465 / 2515, breitewies@t-online.de, oder bei Martin Bernhardt, 0160 / 99113799, foerderverein-esh-css@t-online.de.