Nach einer Vorabendmesse für die Verstorbenen des Kirchenchores in der St. Michaelis Kirche in Liptingen, die gesanglich vom Kirchenchor unterstützt wurde, stand die Jahreshauptversammlung im Pfarrsaal an. Neben Berichte, der Entlastung der Vorstandschaft und einem Ausblick wurde an diesem Abend auch ein Mitglieder des Chors für sein langjähriges Engagement ausgezeichnet.

Herbert Kirchmann singt bereits seit 50 Jahren im Chor. Dafür hat er neben einem Geschenkkorb vom Verein und einer Aufmerksamkeit der Pfarrgemeinde auch die Urkunde des Cäcilienverbands von Marlies Kiesling überreicht bekommen. Sie verlas auch den Brief von Erzbischof Stephan Burger.

Der Vorsitzende des Kirchenchors, Manfred Schlosser, gab in der Versammlung unter anderem bekannt, dass die Kasse ins Dekanat Singen übergehen soll. Über die einzelnen Regularien werde noch im Ausschuss beraten.

Nach lobenden Worten zur guten Zusammenarbeit von Kirche und Chor von Pfarrer Ewald Billharz, blickte der Chor noch auf die Veranstaltungen des Jahres 2020. So geht es mit den kirchlichen Auftritten an Ostern und zur Sternwallfahrt in Liptingen weiter. Der Markttag in Liptingen, die Maiwanderung, sowie der Ausflug, dessen Ziel noch unbekannt ist, sind weitere Termine im Kalender des Kirchenchors.