Hausmittel bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Christiane Denzel, Betriebsinhaberin der Breiten Wies, Bioland Gärtnerei und Naturkost, Heilpraktikerin, Kräuter-Pädagogin und Autorin war am Donnerstag, 10. November, im alten Kindergarten in Liptingen zu hören. Die Katholische Erwachsenenbildung hatte sie zum Thema „Husten, Schnupfen, Heiserkeit“ gebucht. Sie erläuterte vor über 40 Zuhörer*innen anschaulich, wie man Wickel und Auflagen macht, zudem womit man diese sinnvoll befüllen kann. Die Verwendung von verschiedenen ätherischen Ölen kam ebenso zur Sprache wie unterschiedliche Bäder und Salben. Etwas über die Wirkung verschiedener Lebensmittel erstaunte die Interessierten besonders.

Frau Denzel stellte auch diverse Heilkräuter vor, sowohl wild wachsende als auch Gartenkräuter. Am Ende referierte sie noch über die Wirkung von unseren bekannten Gewürzen, die jetzt in der Adventszeit zum Einsatz kommen. In dem vorbereiteten Skript, das alle Anwesenden erhielten, wird der Einfluss von Zimt, Anis und Co auf unsere Gesundheit kurz aufgezählt. Dieses ist auf Wunsch im Hofladen zu den Öffnungszeiten auch jetzt noch erhältlich.